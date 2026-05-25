Школьники и студенты Алматинской области смогут заработать летом до 350 тысяч тенге

При этом сумма заработка может составить до 350 тысяч тенге, передает BAQ.kz.

Программа временной занятости реализуется через Электронную биржу труда Enbek.kz и Центр трудовой мобильности в рамках программы "Общественные работы".

Как устроиться на летнюю работу

Для участия подросткам и студентам необходимо зарегистрироваться на платформе Enbek.kz в разделе "Мои летние каникулы" и загрузить резюме.

После этого участники смогут выбрать подходящие вакансии и подать заявку.

Для подростков 14–15 лет регистрацию в личном кабинете должны пройти родители или законные представители.

Сколько можно заработать

Программа стартует уже в июне.

В этом году планируется трудоустроить около 800 школьников и студентов.

За три месяца участники смогут заработать до 350 тысяч тенге, то есть примерно до 118 тысяч тенге в месяц.

Как сообщили в акимате, зарплата будет выплачиваться через Центр трудовой мобильности Алматинской области и перечисляться напрямую на банковскую карту подростка.

Какие вакансии предлагают молодежи

Участникам программы предложат легкую и безопасную работу.

Подростки и студенты смогут работать помощниками продавцов, курьерами, промоутерами, аниматорами, помощниками библиотекарей и вожатых, а также SMM-специалистами.

Продолжительность рабочего дня составит около семи часов.

Какие ограничения действуют для подростков

Согласно Трудовому кодексу Казахстана, подростки 14–16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а для молодежи 16–18 лет установлен лимит до 36 часов в неделю.

Кроме того, несовершеннолетним запрещено работать на тяжелых и опасных производствах, в ночные смены, а также в местах продажи алкоголя и табачной продукции.

В системе предусмотрена автоматическая блокировка вакансий, не соответствующих требованиям законодательства.

Что говорят в акимате

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Асыл Ваисов отметил, что главная цель программы — помочь молодежи получить первый трудовой опыт в безопасных условиях.

"Программа помогает формировать трудовую культуру и может повлиять на выбор будущей профессии. Все трудоустройство проходит строго в рамках Трудового кодекса. После приема на работу уведомление и трудовой договор автоматически отправляются на телефоны родителей", — сообщил он.

Кому отдадут приоритет

В акимате напомнили, что в прошлом году во время летних каникул временную работу получили около 500 школьников и студентов региона.

Приоритет тогда отдавался подросткам из социально уязвимых семей и семьям, получающим адресную социальную помощь.

Власти отмечают, что программа направлена не только на поддержку молодежи, но и на организацию полезного и безопасного летнего досуга.