В Кызылординская область в рамках акции «Мөлдір бұлақ» участники плоггинга собрали более 20 тонн мусора, передает BAQ.kz.

Масштабные экологические мероприятия прошли с участием 1500 школьников, а также педагогов, волонтёров и экспертов из более чем 55 школ Кызылорда, Аральского и Кармакшинского районов.

Акция была направлена на очистку ключевых водных объектов региона, включая берега реки Сырдарья, а также каналов, озёр и родников.

Мероприятие состоялось в рамках образовательного проекта по формированию бережного отношения к водным ресурсам в бассейне Аральского моря среди молодежи Казахстана и Узбекистана. Проект реализуется при поддержке ЮНИСЕФ, Французского агентства развития и профильных министерств.

Акция проходила в два этапа. Сначала к очистке берегов присоединились учащиеся школ города, затем в Международный день Земли к ним подключились еще десятки образовательных учреждений региона.

Участники не только собирали мусор, но и участвовали в эко-квестах, флешмобах и забеге в формате плоггинга - сочетания бега и уборки отходов.

«Наша задача - сформировать у молодежи осознанное отношение к повседневным привычкам и их влиянию на состояние водных ресурсов. Плоггинг - это отличный способ совместить физическую активность с заботой об окружающей среде», - отметил Кайратгали Хайрулла.

Организаторы подчеркнули, что акция проводится в рамках общенационального экологического проекта «Таза Қазақстан», инициированного Президентом Касым-Жомарт Токаев.