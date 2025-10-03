Одна из наиболее заметных команд финала Astana Hub Battle на Digital Bridge 2025 - MindShield, объединившая школьников Назарбаев Интеллектуальной школы. Юные стартаперы предложили технологию ранней диагностики болезни Паркинсона, которая может изменить подход к лечению и реабилитации тысяч людей в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Разработка MindShield основана на нейросетях и компьютерном зрении. Для прохождения теста пользователю достаточно снять короткое видео с простукиванием пальцев - алгоритм анализирует движения и показывает вероятность синдрома Паркинсона. По данным команды, сегодня в мире этим заболеванием страдают более 8,5 миллиона человек, а в Казахстане - около 30 тысяч. При этом болезнь всё чаще выявляется у людей в возрасте до 40 лет.

"Мы хотим показать, что технологические решения могут не только помогать бизнесу, но и иметь прямой социальный эффект. Ранняя диагностика позволяет лечить болезнь на начальной стадии и замедлять её развитие", — отметили участники MindShield.

Помимо диагностики команда разрабатывает антитремор-браслет для снижения дрожи в руках и блок тренировок, созданный совместно с клиникой Шашкина, который помогает уменьшить прогрессирование болезни почти на треть.

По словам молодых участниц, сегодня MindShield уже провела пилотные тесты в домах престарелых и центрах активного долголетия, а в перспективе намерена расширить диагностику и на другие заболевания - деменцию и болезнь Альцгеймера.

После завершения презентации один из членов жюри венчурный инвестор Мурат Абдрахманов уточнил у команды, действительно ли они школьники. Услышав в ответ, что перед ним 12-классницы, он с улыбкой воскликнул: "Браво!" - чем подчеркнул высокий уровень подготовки юных стартаперов.