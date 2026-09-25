Школьники из Сарани получили футбольное поле с покрытием уровня FIFA

В Сарани возле гимназии №17 открыли школьное футбольное поле с покрытием FIFA Quality PRO. Такой же искусственный газон используют на стадионах «Жигер» в Абае и «Локомотив» в Караганде, передает BAQ.KZ.

Для школьников обустроили мини-стадион с ограждением, трибунами и прожекторами. Проводить тренировки и матчи можно и вечером.

Первое такое поле при школе

В Карагандинской области это первая школьная площадка такого уровня.

Поле построили по проекту ALGA! Покрытие относится к категории FIFA Quality PRO. В этом году такой же газон появился после реконструкции стадионов «Жигер» и «Локомотив».

Общий объем инвестиций Freedom в три объекта составил около 1 млрд теңге.

Еще шесть площадок для школ

На одной школе проект не закончится. Карагандинская областная футбольная ассоциация планирует построить еще шесть подобных малоформатных полей для школ, участвующих в проекте.

Работы идут в рамках меморандума между Freedom и акиматом Карагандинской области, рассчитанного до 2029 года.

Что будет со стадионом «Шахтер»

В этом году QOFA планирует безвозмездно передать акимату проектно-сметную документацию для строительства среднеформатного манежа на территории стадиона «Шахтер».

Документация предусматривает и дополнительные работы по реконструкции стадиона до четвертой категории UEFA.

До 2029 года новые футбольные объекты планируют ежегодно строить в Темиртау, Балхаше, Сарани, Абае, Шахтинске, Шахане и Приозерске.