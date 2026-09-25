Школьники из Сарани получили футбольное поле с покрытием уровня FIFA
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В Сарани возле гимназии №17 открыли школьное футбольное поле с покрытием FIFA Quality PRO. Такой же искусственный газон используют на стадионах «Жигер» в Абае и «Локомотив» в Караганде, передает BAQ.KZ.
Для школьников обустроили мини-стадион с ограждением, трибунами и прожекторами. Проводить тренировки и матчи можно и вечером.
Первое такое поле при школе
В Карагандинской области это первая школьная площадка такого уровня.
Поле построили по проекту ALGA! Покрытие относится к категории FIFA Quality PRO. В этом году такой же газон появился после реконструкции стадионов «Жигер» и «Локомотив».
Общий объем инвестиций Freedom в три объекта составил около 1 млрд теңге.
Еще шесть площадок для школ
На одной школе проект не закончится. Карагандинская областная футбольная ассоциация планирует построить еще шесть подобных малоформатных полей для школ, участвующих в проекте.
Работы идут в рамках меморандума между Freedom и акиматом Карагандинской области, рассчитанного до 2029 года.
Что будет со стадионом «Шахтер»
В этом году QOFA планирует безвозмездно передать акимату проектно-сметную документацию для строительства среднеформатного манежа на территории стадиона «Шахтер».
Документация предусматривает и дополнительные работы по реконструкции стадиона до четвертой категории UEFA.
До 2029 года новые футбольные объекты планируют ежегодно строить в Темиртау, Балхаше, Сарани, Абае, Шахтинске, Шахане и Приозерске.
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