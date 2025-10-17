Республиканский научно-практический центр "Дарын" при Министерстве просвещения РК впервые проводит олимпиаду для учащихся 9–11 (12) классов, цель которой — повышение финансовой грамотности, формирование культуры ответственного обращения с деньгами и развитие навыков цифровой безопасности, передает BAQ.KZ.

Первый, школьный этап пройдет 17 октября во всех регионах страны в офлайн-формате. Школьники выполнят тест из 30 вопросов за 60 минут. 30 лучших участников выйдут во второй тур.

Олимпиада включает четыре этапа, а финал состоится в мае 2026 года в Астане, где встретятся более 150 отличившихся школьников со всей страны.

Мероприятие нацелено на формирование у молодёжи практических навыков в финансовой сфере и безопасном использовании цифровых технологий.