Школьники осваивают профессию спасателя в Казахстане
Особое внимание уделяется ответственности и патриотизму.
В Казахстане продолжают развивать проект «Юный спасатель». Уже открыто более 50 классов, в которых обучаются около 1000 школьников, передает BAQ.kz.
В Мангистауской области, в Тупкараганском районе, школьники школы имени Е. Омирбаева изучают правила пожарной безопасности, основы спасательного дела и первую помощь. Особое внимание уделяется ответственности и патриотизму.
В Западно-Казахстанской области новые классы открылись в Чингирлауском районе и селе Достык района Бәйтерек. Спасатели рассказывают детям о своей работе, учат дисциплине и готовности действовать в любых ситуациях.
В Актобе, в средней школе №45, ребята также осваивают практические навыки безопасности и учатся помогать другим в экстренных ситуациях.
Проект «Юный спасатель» помогает воспитать смелых, ответственных и подготовленных к любым жизненным ситуациям детей, а также прививает интерес к важной профессии спасателя.
