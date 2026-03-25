В Казахстане продолжают развивать проект «Юный спасатель». Уже открыто более 50 классов, в которых обучаются около 1000 школьников, передает BAQ.kz.

В Мангистауской области, в Тупкараганском районе, школьники школы имени Е. Омирбаева изучают правила пожарной безопасности, основы спасательного дела и первую помощь. Особое внимание уделяется ответственности и патриотизму.

В Западно-Казахстанской области новые классы открылись в Чингирлауском районе и селе Достык района Бәйтерек. Спасатели рассказывают детям о своей работе, учат дисциплине и готовности действовать в любых ситуациях.

В Актобе, в средней школе №45, ребята также осваивают практические навыки безопасности и учатся помогать другим в экстренных ситуациях.

Проект «Юный спасатель» помогает воспитать смелых, ответственных и подготовленных к любым жизненным ситуациям детей, а также прививает интерес к важной профессии спасателя.