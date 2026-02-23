В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха в Астане 24 февраля 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Решение принято в целях обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальной информацией образовательных учреждений и своевременно подключаться к дистанционным занятиям.