Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля
Учебные занятия будут организованы в онлайн-режиме в соответствии с утвержденным расписанием.
В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха в Астане 24 февраля 2026 года учащиеся 0–9 классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Решение принято в целях обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальной информацией образовательных учреждений и своевременно подключаться к дистанционным занятиям.
