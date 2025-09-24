Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, инициированные депутатами, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Первое чтение по ним прошло 26 февраля 2025 года.

В рамках закона школьники, завоевавшие призовые места на международных конкурсах научных проектов, будут получать единовременные выплаты. Финансовое вознаграждение предусмотрено и для педагогов, которые их подготовили.

"Сегодня мы проголосовали и приняли уже во втором чтении закон по вопросам образования и культуры. Это авторский законопроект, который готовили мы с коллегами. То есть мы сами авторы, мы сами эти нормы писали, поэтому, конечно, мы очень рады, что эти нормы нам удалось провести и сегодня принять. Что там есть? Первое, очень важное, это поддержка наших талантливых детей. То есть, те дети, которые побеждают на международных научных конкурсах, на самых топовых, теперь получат возможность наравне с теми, кто является победителями международных олимпиад, научных конкурсов, тоже смогут получать до 6 миллионов тенге единовременной выплаты. Это очень важно. Педагоги, которые их готовили, тоже получат в определенном размере денежные выплаты. Это большой плюс", – прокомментировал депутат Мажилиса Асахт Аймагамбетов.

Отдельный блок поправок направлен на освобождение от обязательной отработки государственного гранта выпускников, воспитывающих детей с инвалидностью или ухаживающих за инвалидами I группы. Кроме того, отсрочкой по отработке смогут воспользоваться выпускники зарубежных магистратур, аспирантур и докторантур на период обучения.

"Мы здесь заложили четкую норму, что мы дадим им время для того, чтобы они могли завершить свое обучение, пусть даже это будет за рубежом, потом уже вернуться в страну и, пожалуйста, могут отработать. Мне кажется, это тоже очень важная норма", – отметил мажилисмен.

Еще одно нововведение связано с финансированием вузов: теперь распределение средств будет зависеть от качества образовательных программ и рейтинга университетов, а не только от количества студентов.

Изменения коснутся и сферы культуры: библиотеки получат возможность сдавать помещения в аренду и использовать дополнительные доходы на развитие.