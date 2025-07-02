  • 2 Июля, 13:25
  • BAIGENEWS

Школьники с размахом отметили выпускной в Таразе и были наказаны

Полиция составила 19 протоколов на нарушителей порядка.

Сегодня, 12:31
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Фото: МВД РК

В Таразе выпускники нескольких школ организовали автокортеж, который привлёк внимание полиции нарушением правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования сотрудники выявили многочисленные нарушения ПДД, включая небезопасное маневрирование и создание помех другим участникам движения.

Автомобили двигались колонной, создавая заторы и потенциальные риски на дороге.

В результате было составлено 19 административных протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях:

  • за неправильную эксплуатацию транспортных средств;
  • за несоблюдение правил маневрирования;
  • за угрозу общественной безопасности.

Как сообщил командир батальона патрульной полиции Тараза Руслан Оразбаков:

"Мы заранее усилили контроль, понимая риски, связанные с массовыми кортежами в период выпускных. Приоритет — безопасность горожан. Мы продолжим оперативно реагировать на любые угрозы".

Полиция призывает выпускников и их родителей проявлять ответственность и уважение к другим участникам дорожного движения, соблюдая нормы закона при проведении праздничных мероприятий.

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