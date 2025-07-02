Школьники с размахом отметили выпускной в Таразе и были наказаны
Полиция составила 19 протоколов на нарушителей порядка.
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В Таразе выпускники нескольких школ организовали автокортеж, который привлёк внимание полиции нарушением правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.
Во время патрулирования сотрудники выявили многочисленные нарушения ПДД, включая небезопасное маневрирование и создание помех другим участникам движения.
Автомобили двигались колонной, создавая заторы и потенциальные риски на дороге.
В результате было составлено 19 административных протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях:
- за неправильную эксплуатацию транспортных средств;
- за несоблюдение правил маневрирования;
- за угрозу общественной безопасности.
Как сообщил командир батальона патрульной полиции Тараза Руслан Оразбаков:
"Мы заранее усилили контроль, понимая риски, связанные с массовыми кортежами в период выпускных. Приоритет — безопасность горожан. Мы продолжим оперативно реагировать на любые угрозы".
Полиция призывает выпускников и их родителей проявлять ответственность и уважение к другим участникам дорожного движения, соблюдая нормы закона при проведении праздничных мероприятий.
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