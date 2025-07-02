В Таразе выпускники нескольких школ организовали автокортеж, который привлёк внимание полиции нарушением правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Во время патрулирования сотрудники выявили многочисленные нарушения ПДД, включая небезопасное маневрирование и создание помех другим участникам движения.

Автомобили двигались колонной, создавая заторы и потенциальные риски на дороге.

В результате было составлено 19 административных протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях:

за неправильную эксплуатацию транспортных средств;

за несоблюдение правил маневрирования;

за угрозу общественной безопасности.

Как сообщил командир батальона патрульной полиции Тараза Руслан Оразбаков:

"Мы заранее усилили контроль, понимая риски, связанные с массовыми кортежами в период выпускных. Приоритет — безопасность горожан. Мы продолжим оперативно реагировать на любые угрозы".

Полиция призывает выпускников и их родителей проявлять ответственность и уважение к другим участникам дорожного движения, соблюдая нормы закона при проведении праздничных мероприятий.