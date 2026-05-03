Школьники Семея нашли способ утилизировать опасный мусор, которого боятся коммунальщики

Ртутные градусники, батарейки, лампы дневного света – всё это годами копится на полигоне Семея и несёт колоссальный вред экологии. Но у горожан не было выбора - в городе нет пунктов приёма токсичного мусора. За решение этой проблемы взялись ребята из школы №31 Семея под руководством своего педагога. Всё началось с классного часа по экологии, а превратилось в целое экологическое движение, которое сегодня объединяет семейчан.

В Семее появилась первая точка для сбора вторсырья и вредных отходов. Их принимает не какой-нибудь завод или специализированный цех, а школьное движение во время экоакций.

Всё началось с классного часа, во время которого учительница начальных классов средней школы №31 Шынар Каирбаева рассказала о вреде отработавших батареек. Затем её ученики, которые позже стали активистами движения, передали новые знания всему потоку начальных классов. Ребята рассказали, вдохновили и организовали сбор батареек. Постепенно эта работа превратилась в системную заботу.

Увидев активность учеников и то, как увлекла детей эта тема, Шынар Каирбаева предложила провести общешкольную акцию, в которой заинтересовались и родители, и администрация школы. Батарейки стали передавать отовсюду. И тут возникал проблема: что делать с ними дальше?

«Выяснилось, что в городе нет мест утилизации вредных отходов. Мы не стали опускать руки и вышли на столицу, где в то время только начала разворачиваться экологическая инициатива по обмену вещами и сбору вторсырья «Дармарка». Я сняла на видео, как передаю батарейки в Астану ребятам из этого движения. А принявшие посылку волонтёры запечатлели, как они отдают их в переработку, поблагодарили детей нашей школы и показали, что у этого дела есть добрый финал», - рассказала Шынар Каирбаева.

Ребята были удивлены такому результату! Это стало отправной точкой и в школе решили создать эко-клуб под названием «Таza», который сегодня объединяет сотни детей и взрослых! Среди них ученики, их родители, педагоги, ряд общественных организаций и фондов, клуб мастериц и многие другие неравнодушные семейчане.

Всё получилось, но не сразу. Было сложно достучаться до детей, поменять сформировавшиеся привычки.

«Как правило, человеческая забота об экологии заканчивается по пути на работу, когда он выбрасывает мусорный пакет в контейнер. На самом деле здесь и начинается проблема. Никто ведь не задумывается, что есть мусорный полигон где-то на окраине Семея, который с годами разрастается», - пояснила наша собеседница.

На этом полигоне утилизируют всё вместе. А между тем одни из самых распространённых вредных бытовых отходов - это ртутные градусники, батарейки и энергосберегающие лампы. Их категорически запрещено выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Они содержат токсичные вещества, которые при попадании на свалку отравляют почву, грунтовые воды и воздух.

Так, например, ртутьсодержащие приборы - градусники и лампы - относятся к I классу опасности. При их разрушении пары ртути попадают в воздух, вызывая тяжёлые отравления, поражение нервной системы и почек.

Батарейки и аккумуляторы содержат тяжёлые металлы: свинец, никель, кадмий, марганец, цинк, ртуть. Электроника и бытовая техника - свинец, окислившиеся элементы, пластик, требующие спецпереработки.

В сентябре 2025 года школьное движение превратилось в клуб. А в ноябре прошла первая акция. Ребята принимали вторсырьё на переработку. Например, лотки от яиц раздавали частным подворьям. Старые джинсы ушли на переделку мастерам лоскутного шитья. Книги и комнатные цветы стали фондом для обмена. Люди приносили одежду, игрушки, которые передали молодым мама и их детям.

А вот опасные отходы, такие, как батарейки, градусники и лампы дневного света отправили в Астану.

«Женщина принесла на нашу акцию целую пачку ртутных градусников. Совесть не позволяла ей выбросить опасные отходы, и она собирала их в надеже когда-нибудь сдать для утилизации. И вот такая возможность появилась! Говорит, что теперь её совесть чиста!», - поделилась интересными моментами Шынар Каирбекова.

В январе этого года прошла вторая акция - более масштабная. Спектр принимаемой продукции значительно расширился. Участники принесли некоторые виды вторсырья, много посуды, одежды, книги для буккроссинга, а также - крышки от бутылок, и даже новую коляску, которую передали в «Дом мамы». К акции подключились ремесленницы, которые провели для детей мастер-классы.

На днях прошла третья, более масштабная акция, к которой школа готовилась с начала весны. К ним подключились местные блогеры, предприниматели, и все те, кому не равнодушна экология города.

Сейчас Шынар Каирбаева хранит часть отходов у себя дома, где устроила настоящий сортировочный цех. Она упаковывает их в коробки и передаёт через родных столичным волонтёрам, которые в дальнейшем доставляют эти «посылки» на заводы по утилизации и переработке.

С каждым днём инициатива ребят из 31 школы охватывает всё больше людей, которые стали делить мусор на пластик, бумагу, полиэтилен, текстиль. Однако в общегородском масштабе идея раздельного сбора мусора «рассыпается» на этапе мусорных контейнеров. Всё скидывают в одну кучу. Поэтому педагоги и ученики 31 школы надеются, что их доброе начинание подхватят, и в Семее появится крупный проект по сбору и утилизации вторсырья и вредных ТБО.