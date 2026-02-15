16 февраля все школьники Усть-Каменогорска с 0 по 11 класс первой и второй смены будут обучаться дистанционно, передает BAQ.KZ со ссылкой на Yk.kz.

Решение связано с сохранением в Усть-Каменогорске второй степени неблагоприятных метеоусловий. Соответствующее сообщение опубликовано Управлением образования ВКО.