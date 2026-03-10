Школьники трех казахстанских регионов будут учиться дома из-за погоды, передает BAQ.kz.

В Северо-Казахстанской области в связи с понижением температуры воздуха до -30°С учебные занятия для учащихся 1 смены с 0 по 11 (12) классы переводятся на дистанционный формат обучения. В Актюбинском регионе из-за неблагоприятных погодных условий во всех организациях образования области учебный процесс в первой смене для учащихся 1-11 классов будет переведен на дистанционный формат. Об этом сообщили в городском отделе образования.

А на другом конце страны, в Усть-Каменогорске, синоптики прогнозируют дождь, сильный ветер и гололед. Из-за этого дома будут обучаться школьники с 0 по 5-е классы первой смены.