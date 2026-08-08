Школьников 2–4 классов хотят освободить от СОР и СОЧ

В Казахстане могут изменить систему оценивания учеников начальной школы. Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому для школьников 2–4 классов могут отказаться от привычных СОР и СОЧ. Вместо суммативного оценивания предлагают использовать формативное оценивание, а также тематический и итоговый контроль.

Новые правила будут касаться только начальной школы. Для учеников 5–11 (12) классов ничего не изменится. Там по-прежнему будут использовать формативное и суммативное оценивание — БЖБ и ТЖБ. При этом четвертные оценки отменять не собираются. Их, как и сейчас, будут выставлять по итогам оценивания знаний школьников. В Минпросвещения считают, что изменения помогут сделать оценивание более объективным и прозрачным.

В проекте приказа говорится о совершенствовании системы оценки учебных достижений и повышении объективности при проверке знаний. Сейчас документ опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 21 августа. После этого министерство решит, утверждать проект или отправить его на доработку.