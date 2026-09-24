Школьников и студентов хотят вовлечь в водные стартапы в Казахстане

Казахстанский проект по водосбережению хотят вывести за рамки обычных уроков. Школьников и студентов планируют привлекать к созданию водных стартапов и разработке решений, которые помогают экономить воду, передает BAQ.KZ.

Речь идет о проекте «Вода и образование», который реализуют Министерство водных ресурсов и ирригации, Информационно-аналитический центр водных ресурсов и Министерство просвещения при поддержке ЮНИСЕФ.

Следующим регионом может стать Туркестанская область. ЮНИСЕФ готов поддержать расширение проекта туда, а затем на прикаспийские регионы, включая Актау и Атырау.

Планы обсудили вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов и представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар.

Проект хотят закрепить минимум на ближайшие два года. Отдельное направление посвятят формированию культуры водосбережения среди детей и молодежи.

ЮНИСЕФ предложил подключить к этой работе свои волонтерские движения и хабы при университетах. Подростки и студенты смогут не только изучать тему экономии воды, но и участвовать в практических проектах.

Среди таких направлений называют создание водных стартапов и разработку собственных водосберегающих решений.

На встрече стороны договорились продолжить работу над совместной концепцией, которая должна объединить образовательную часть, волонтерские инициативы и региональную работу водной отрасли.

«Наша задача - превратить накопленный опыт в системную и долгосрочную работу. Объединив региональную структуру водной отрасли с волонтёрской сетью ЮНИСЕФ, мы можем сформировать национальное движение по водосбережению, где подростки и молодёжь станут его движущей силой», - отметил Аслан Абдраимов.

Проект «Вода и образование» уже реализуется в Казахстане. Теперь его планируют расширить географически и перевести в более продолжительный формат.