Школьников становится больше: сколько детей будут учиться в Казахстане

В Казахстане в новом учебном году работают 8 048 общеобразовательных школ. Число учащихся, как ожидается, превысит 4,1 млн детей, передает BAQ.KZ.

Количество школ в стране продолжает расти. Если в 2024-2025 учебном году их насчитывалось 7 920, то сейчас – 8 048, или на 1,6% больше.

Одновременно расширяется образовательная инфраструктура. Только за январь-июль 2026 года в стране ввели в эксплуатацию 32 школы на 18 090 ученических мест и столько же дошкольных организаций, рассчитанных на 4 207 мест.

Из новых объектов 14 школ и 26 детских садов расположены в сельской местности.

Где построили больше всего школ

Лидерами по числу введенных школ стали Туркестанская и Атырауская области – там открыли по пять объектов.

По три школы появились в Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областях. Еще по две ввели в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте.

Кроме того, за семь месяцев в Казахстане открыли девять учебных центров. В Алматы заработал центр детского творчества площадью более 10,6 тыс. квадратных метров, а в области Абай – дворец школьников площадью около 9,8 тыс. «квадратов».

Сколько детей сядут за парты

По данным Министерства просвещения, в 2026-2027 учебном году в казахстанских школах ожидается более 4,1 млн учащихся. Среди них – свыше 380 тысяч первоклассников.

Для сравнения, в прошлом учебном году в школах страны обучались более 3,9 млн детей, а первый класс начали более 363 тысяч учеников.

Таким образом, за год общее число школьников может увеличиться более чем на 200 тысяч человек.