Школьников второй смены в Астане отправили на дистанционку

Сегодня 2026, 10:01
Сегодня 2026, 10:01
Фото: BAQ.KZ – архив

26 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила служба 112.

Причина – ухудшение погодных условий в виде понижения температуры воздуха.

