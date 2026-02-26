Школьников второй смены в Астане отправили на дистанционку
Сегодня 2026, 10:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:01Сегодня 2026, 10:01
107Фото: BAQ.KZ – архив
26 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила служба 112.
Причина – ухудшение погодных условий в виде понижения температуры воздуха.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ
- В Мангистауской области произвели сельскохозяйственной продукции на 44,1 млрд тенге