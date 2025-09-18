Уникальное достижение в мире казахстанского спорта: ученик 11 класса столичной школы-лицея №70 Ансат Алдияр Исатаевич стал первым школьником в истории Казахстана, которому присвоено почётное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Алдияр — многократный победитель международных шахматных турниров, чемпион мира и один из самых юных и перспективных спортсменов страны. Его достижения высоко оценены не только на родине, но и на мировой арене.

"Это престижная награда, которая впервые вручается школьнику в нашей стране. Алдияр — гордость казахстанского спорта", — говорится в сообщении.

Юный гроссмейстер уже успел завоевать репутацию непобедимого игрока, регулярно поднимая голубой флаг Казахстана на пьедесталах самых престижных соревнований по шахматам. Его выдающиеся успехи стали поводом для присвоения высокого спортивного звания, что стало прецедентом в отечественном спорте.