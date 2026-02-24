В Туркестанской области вынесли приговор по резонансному делу о насилии над 16-летней школьницей из Келесского района, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе суда региона, пенсионер признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Ему назначено наказание в виде 15,5 года лишения свободы с пожизненным запретом работать с детьми. Приговор пока не вступил в законную силу.

О преступлении стало известно в октябре 2025 года. Тогда 16-летняя школьница родила ребёнка от 70-летнего родственника. Детский омбудсмен Динара Закиева сообщала, что отдел полиции Келесского района изначально списал материал в номенклатурное дело, несмотря на то что медицинское учреждение, где проходили роды, официально уведомило правоохранительные органы.

После вмешательства уполномоченного по правам ребёнка и общественного резонанса было возбуждено уголовное дело, которое в итоге дошло до суда.