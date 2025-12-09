Школьнице сломали позвоночник: моральный вред оценён в 300 тысяч тенге
В Астане специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел дело о взыскании компенсации морального вреда после инцидента в одной из столичных школ, передаёт BAQ.KZ.
По установленным обстоятельствам, между учащимися произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетний Р. причинил однокласснице закрытый перелом позвоночника без смещения. Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Полученные повреждения вызвали физические ограничения и моральные страдания, подтверждённые заключением психолога.
Мать пострадавшей обратилась в суд с требованием взыскать с матери виновника 1,5 млн тенге. Представитель ответчика просила отказать в иске, а сама мать несовершеннолетнего признала вину сына и предложила выплатить 100 000 тенге, ссылаясь на ограниченные финансовые возможности семьи.
Суд частично удовлетворил иск и назначил компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге. При принятии решения суд учёл, что:
- вред причинён ребёнком до 14 лет;
- действия несовершеннолетнего носили неумышленный характер;
- размер компенсации должен быть разумным и справедливым;
- материальное положение семьи ответчика;
- моральные страдания пострадавшей не носят чрезмерного характера.
Кроме того, суд разъяснил истцу право на последующее обращение за возмещением фактических расходов на лечение при наличии подтверждающих документов.
