В Астане специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел дело о взыскании компенсации морального вреда после инцидента в одной из столичных школ, передаёт BAQ.KZ.

По установленным обстоятельствам, между учащимися произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетний Р. причинил однокласснице закрытый перелом позвоночника без смещения. Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Полученные повреждения вызвали физические ограничения и моральные страдания, подтверждённые заключением психолога.

Мать пострадавшей обратилась в суд с требованием взыскать с матери виновника 1,5 млн тенге. Представитель ответчика просила отказать в иске, а сама мать несовершеннолетнего признала вину сына и предложила выплатить 100 000 тенге, ссылаясь на ограниченные финансовые возможности семьи.

Суд частично удовлетворил иск и назначил компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге. При принятии решения суд учёл, что:

вред причинён ребёнком до 14 лет;

действия несовершеннолетнего носили неумышленный характер;

размер компенсации должен быть разумным и справедливым;

материальное положение семьи ответчика;

моральные страдания пострадавшей не носят чрезмерного характера.

Кроме того, суд разъяснил истцу право на последующее обращение за возмещением фактических расходов на лечение при наличии подтверждающих документов.