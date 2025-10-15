В Алматинской области разразился серьёзный общественный резонанс: в селе Каргалы Жамбылского района полиция расследует факт изнасилования учащейся 7-го класса, передает BAQ.KZ.

По информации районного Отдела образования, инцидент произошёл в частном доме с участием несовершеннолетних. Директор школы, узнав о случившемся, немедленно уведомил правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по статье 124 часть 1 УК РК, ведутся все необходимые следственные и процессуальные действия для полного выяснения обстоятельств. С учащимися школы уже проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа, а пострадавшей девочке оказывает помощь областной центр психологической поддержки.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК, материалы досудебного расследования не подлежат публичному разглашению. При этом власти предупреждают: распространение заведомо ложной информации грозит уголовной ответственностью — по статье 274 УК РК.