Казахстанская команда завоевала две бронзовые медали на Европейской олимпиаде по информатике среди девочек (EGOI-2025), которая прошла с 14 по 20 июля в немецком городе Бонн, передает BAQ.KZ. В этом году соревнование собрало 226 участниц из 60 стран Европы, Азии и других регионов, став крупнейшей в мире площадкой для юных программисток.

В составе сборной Казахстана выступили четыре талантливые школьницы: Тамила Турганбаева из Астаны, Алина Игзекова из Костаная, Аружан Баймухамбетова — самая юная участница команды из 7 класса школы Flagman в Астане, а также Анита Исаева из Алматы. Все они впервые принимали участие в соревновании такого уровня. Несмотря на это, Тамила и Аружан завоевали бронзовые медали, показав высокий уровень подготовки и выдержки. Олимпиада для казахстанской команды проходила в онлайн-формате из Астаны, в соответствии с международными стандартами и под наблюдением организаторов.

Президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин назвал этот результат важным достижением и символом растущего потенциала девушек в отечественной IT-сфере. Он подчеркнул, что победы на подобных олимпиадах — это не только личные успехи, но и вклад в будущее цифрового Казахстана.

Кроме спортивных результатов, олимпиада принесла Казахстану важный дипломатический успех: с 2026 года страна станет официальным участником EGOI. Этого удалось добиться благодаря многолетней работе руководителей сборной — Адины Магавиной и Темирлана Сатылханова, которые представляли Казахстан на Генеральной ассамблее олимпиады и последовательно отстаивали интересы страны.