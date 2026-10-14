Школьное питание в Казахстане: охват вырос почти в 3,5 раза

В Казахстане за семь лет число школьников, получающих бесплатное горячее питание, выросло почти в 3,5 раза. Если в 2019 году его получали 495,1 тысячи детей, то в 2021 году — 795,8 тысячи, а в 2026 году — 1 млн 716 тысяч детей. Таким образом, за семь лет число школьников, обеспеченных бесплатным питанием, выросло почти в 3,5 раза, или более чем на 1,2 млн детей.

Одновременно увеличился и объём государственного финансирования. На школьное питание в 2019 году было выделено 14,9 млрд тенге, в 2021 году — 31,8 млрд тенге, а в 2026 году предусмотрено 210 млрд тенге. По сравнению с 2019 годом объём финансирования вырос более чем в 14 раз, а по сравнению с 2021 годом — в 6,6 раза. Правильное питание в детстве — основа полноценного роста, активной мыслительной деятельности и успешного обучения.

Согласно данным ведущих международных организаций — Гарвардского университета, ЮНИСЕФ и ВОЗ, сбалансированное питание способствует развитию познавательных способностей, повышению уровня концентрации внимания, укреплению иммунитета и формированию правильных пищевых привычек, которые сохраняются на протяжении всей жизни человека. Поэтому школьное питание должно быть не только безопасным, но также качественным, разнообразным и полезным.

В результате выполнения поручения Главы государства и межведомственной координации с 2023 года в Казахстане 100% учащихся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Сегодня его получают 1 млн 486 тысяч детей, обучающихся в 1–4-х классах, независимо от материального положения семьи. Кроме того, бесплатное питание предоставляется 230 тысячам учащихся 5–11-х классов, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

Таким образом, государственная поддержка охватывает как всех учащихся начальной школы, так и старшеклассников, нуждающихся в социальной помощи. В настоящее время внедрена автоматизация цифрового мониторинга питания через социальный кошелёк и ваучерную систему. Цифровые механизмы направлены на повышение прозрачности предоставления школьного питания и совершенствование учёта оказанных услуг. В малокомплектных школах внедрены кейтеринг и модульные столовые.

Такие решения позволяют организовать питание в образовательных организациях, не имеющих необходимой инфраструктуры для полноценной работы школьной столовой. С поставщиками заключено более 45 тысяч договоров. Контроль усилен посредством бракеражных комиссий и межведомственных экспертных групп. Особое внимание уделяется соблюдению требований к качеству и безопасности питания, поскольку обеспечение детей полноценным рационом остаётся одной из важных составляющих охраны их здоровья.

Введение всеобщего бесплатного горячего питания в начальных классах стало важной мерой социальной поддержки семей с детьми, обеспечивающей равный доступ к школьному питанию независимо от уровня доходов родителей. Рост показателей свидетельствует о систематическом расширении государственной поддержки школьников. За семь лет система бесплатного горячего питания охватила значительно больше детей, а увеличение бюджетного финансирования позволило реализовать программу в масштабах всей страны.