  • Главная
  • Новости
  • Школьные автобусы проверили в Алматы перед началом учебного года

Школьные автобусы проверили в Алматы перед началом учебного года

Выявленные в ходе проверки нарушения подлежат устранению.

19 Августа 2026, 21:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 19 Августа 2026, 21:02
19 Августа 2026, 21:02
156
Фото: Pixabay.com

В Алматы сотрудники административной полиции провели проверку школьных автобусов, которые будут задействованы в перевозке детей в новом учебном году.

Правоохранители проверили техническое состояние транспорта, его готовность к безопасной эксплуатации, наличие необходимых документов, а также профессиональную подготовку водителей.

«Безопасность детей во время перевозки — одна из приоритетных задач. Перед началом учебного года мы должны убедиться, что каждый автобус, который ежедневно будет доставлять школьников, находится в надлежащем техническом состоянии, а водители готовы ответственно выполнять свою работу. Такие проверки проводятся системно, и контроль за соблюдением требований безопасности будет продолжен в течение всего учебного года», — отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции подчеркнули, что контроль за соблюдением требований безопасности при перевозке школьников будет продолжен на протяжении всего учебного года.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх