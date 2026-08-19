Школьные автобусы проверили в Алматы перед началом учебного года
Выявленные в ходе проверки нарушения подлежат устранению.
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В Алматы сотрудники административной полиции провели проверку школьных автобусов, которые будут задействованы в перевозке детей в новом учебном году.
Правоохранители проверили техническое состояние транспорта, его готовность к безопасной эксплуатации, наличие необходимых документов, а также профессиональную подготовку водителей.
«Безопасность детей во время перевозки — одна из приоритетных задач. Перед началом учебного года мы должны убедиться, что каждый автобус, который ежедневно будет доставлять школьников, находится в надлежащем техническом состоянии, а водители готовы ответственно выполнять свою работу. Такие проверки проводятся системно, и контроль за соблюдением требований безопасности будет продолжен в течение всего учебного года», — отметил Абдинур Тасыбаев.
В полиции подчеркнули, что контроль за соблюдением требований безопасности при перевозке школьников будет продолжен на протяжении всего учебного года.
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