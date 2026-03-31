В результате аварии имеются пострадавшие, в том числе дети. К счастью, погибших нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, маршрутный автобус, следуя по республиканской автодороге “Самара – Шымкент”, допустил столкновение со школьным автобусом. В результате удара школьный автобус по инерции столкнулся с впереди стоящим легковым автомобилем. В ДТП имеются пострадавшие, в том числе дети. Погибших нет. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Водитель маршрутного автобуса водворён в изолятор временного содержания», — уточнили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям участников будет дана правовая оценка.