В Республике Казахстан растёт количество школ и учащихся, однако показатели охвата средним образованием заметно различаются по регионам. В каких областях ситуация самая сложная и где зафиксированы самые высокие показатели, разбирался BAQ.KZ.

Сколько школ построили

По данным Finprom, за январь-июль текущего года в Казахстане ввели в эксплуатацию 32 общеобразовательные школы на 18,1 тыс. ученических мест.

14 из них, или 44%, расположены в сельской местности.

Больше всего новых школ появилось в Туркестанской и Атырауской областях – по пять. Ещё по три объекта ввели в Актюбинской, Алматинской и Карагандинской областях.

Кроме того, за семь месяцев в стране открылись 32 дошкольные организации на 4,2 тыс. мест и девять учебных центров.

Всего в 2025/2026 учебном году в Казахстане функционировали 8 048 общеобразовательных школ. За год их количество увеличилось на 128, или 1,6%.

Численность учащихся также выросла – с 3,9 млн до 3,96 млн человек.

Где школам приходится сложнее

В среднем по Казахстану на одну общеобразовательную школу приходится 493 учащихся.

Однако этот показатель не следует напрямую воспринимать как уровень переполненности. Школы существенно различаются по размеру и проектной мощности: особенно заметна разница между крупными городскими и небольшими сельскими учреждениями.

Тем не менее региональная картина показывает значительный разрыв.

Лидером по средней численности учащихся на одну школу стала Астана – около 1,5 тыс. человек.

В Алматы на одну школу приходится в среднем 960 учащихся, в Шымкенте – 913.

А вот в Северо-Казахстанской области этот показатель составляет всего 167 учащихся, в Костанайской – 254, в Акмолинской – 267.

Отметим, что в крупнейших городах нагрузка на школьную инфраструктуру значительно выше, чем в северных регионах.

Каков охват образованием

Другой показатель – валовой коэффициент охвата средним образованием.

В 2025 году по Казахстану он составил 101,5%.

Наиболее высокие значения зафиксированы в Астане – 110,8%, Шымкенте – 107,2%, Мангистауской области – 106,6%, Алматы – 106,4% и Алматинской области – 106,3%.

Но есть и регионы, где показатель оказался заметно ниже 100%.

Кто оказался внизу рейтинга

Самый низкий показатель зафиксирован в Жамбылской области – 92,5%.

Второе место с конца занимает Жетысуская область – 95,6%.

Третья в списке регионов с наиболее низким охватом – Туркестанская область – 96,5%.

Таким образом, именно эти три региона имеют наиболее низкие показатели валового охвата средним образованием в стране.

Для сравнения, среднереспубликанское значение составляет 101,5%.

Почему бывает больше 100%

Значение выше 100% не означает, что в регионе образованием охвачено больше детей, чем там проживает.

Валовой коэффициент рассчитывается путём сопоставления числа учащихся соответствующего уровня образования с численностью населения нормативного возраста.

При этом в расчёт включаются все учащиеся данного уровня, в том числе те, кто младше или старше официально установленной возрастной группы.

Поэтому показатель может превышать 100%.

Что значит показатель ниже 100%

Значения ниже 100% выглядят более показательными. Если учитывать весь контингент учащихся, включая детей других возрастов, коэффициент ниже 100% означает, что число обучающихся на соответствующем уровне оказалось меньше численности населения нормативного возраста.

Однако автоматически трактовать это как количество детей, которые не получают образования, нельзя.

На показатель могут влиять раннее или позднее поступление в школу, повторное обучение, нахождение учащихся на другом уровне образования, обучение за пределами региона и различия между местом проживания и местом обучения.

Где нужен дополнительный анализ?

Несмотря на методологические особенности, значения в пределах 92-97% указывают на заметный разрыв между численностью населения нормативного возраста и количеством учащихся.

Наиболее пристального внимания в этом плане требуют Жамбылская, Жетысуская и Туркестанская области.

В то же время крупные города сталкиваются с другой проблемой – высокой концентрацией учащихся на одну школу. В Астане этот показатель достигает около 1,5 тыс. учеников.

Таким образом, региональные проблемы в школьном образовании имеют разный характер: где-то главным вызовом остаётся достаточность охвата, а где-то – необходимость дальнейшего расширения школьной инфраструктуры.