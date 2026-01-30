Школу Астаны наказали: уволенного замдиректора восстановили и выплатят миллионы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суд №2 города Петропавловска по экстерриториальной подсудности поступило гражданское дело по иску заместителя директора по учебной работе одной из школ Астаны, передает BAQ.KZ.
Истец просила признать незаконным приказ о расторжении трудового договора, восстановить ее в должности и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула. В обоснование требований она указала на нарушение процедуры увольнения.
В ходе судебного разбирательства доводы истца нашли подтверждение. Суд установил, что работодателем не было соблюдено требование статьи 16 Закона РК "О статусе педагога", согласно которой решение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности принимается актом руководителя организации образования с учетом рекомендации совета по педагогической этике.
С учетом допущенных нарушений процедуры увольнения суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Приказ о расторжении трудового договора был признан незаконным и отменен, истец восстановлена в должности заместителя руководителя по учебной работе.
Кроме того, с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере более 3 млн тенге, а также расходы по оплате услуг представителя.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила