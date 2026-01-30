В суд №2 города Петропавловска по экстерриториальной подсудности поступило гражданское дело по иску заместителя директора по учебной работе одной из школ Астаны, передает BAQ.KZ.

Истец просила признать незаконным приказ о расторжении трудового договора, восстановить ее в должности и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула. В обоснование требований она указала на нарушение процедуры увольнения.

В ходе судебного разбирательства доводы истца нашли подтверждение. Суд установил, что работодателем не было соблюдено требование статьи 16 Закона РК "О статусе педагога", согласно которой решение о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности принимается актом руководителя организации образования с учетом рекомендации совета по педагогической этике.

С учетом допущенных нарушений процедуры увольнения суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Приказ о расторжении трудового договора был признан незаконным и отменен, истец восстановлена в должности заместителя руководителя по учебной работе.

Кроме того, с работодателя взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере более 3 млн тенге, а также расходы по оплате услуг представителя.