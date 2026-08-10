Школу на 1200 мест откроют в городе Кульсары Атырауской области

В ходе рабочей поездки в Жылыойский район аким области Болат Акчулаков ознакомился с реализацией значимых проектов и рассмотрел вопросы, требующие оперативного решения.

Первым объектом посещения стала школа на 1200 мест в городе Кульсары, которая откроется в предстоящем учебном году. Учебное заведение, возведённое в рамках национального проекта «Комфортная школа», расположено в микрорайоне «Атырау». В трёхэтажном здании предусмотрено 52 учебных кабинета, две спортивные площадки, две столовые, актовый зал на 260 мест, кабинеты STEM и робототехники, инклюзивного образования, а также хореографические залы. По словам руководителя отдела образования Жылыойского района Алмабека Абдолова, в школе созданы все условия для получения образования.

Внутри школы установлено 114 камер видеонаблюдения, ещё 36 - снаружи. Также оборудован специальный пост полиции, отвечающий самым современным требованиям. Глава региона поручил уделить особое внимание готовности всех помещений и инфраструктуры к началу нового учебного года.

Следующим объектом посещения стала Жылыойская районная центральная больница на 145 койко-мест. В больнице функционируют терапевтическое, хирургическое, детское, инфекционное и родильное отделения, а также койки реанимационного отделения.

По словам руководителя управления здравоохранения Кайсара Абдалиева, новая больница оснащена современным медицинским оборудованием. Впервые в районе появилась возможность пройти МРТ на месте - раньше за этим приходилось ехать в Атырау.

"На сегодняшний день жылыойцам доступны МРТ, лазерная терапия, урология и эндокринология. Хирургия и травматология теперь объединены в один комплекс с операционной - пациент получает полный спектр медицинской помощи под одной крышей. Также в больнице есть противоожоговые койки. За шесть месяцев текущего года стационарное лечение получили более 5400 человек. Сегодня в больнице работают 133 врача и 408 медицинских сестёр", - отметил Абдалиев.

По словам Абдалиева, с этого года в район приехал врач-комбустиолог из Атырау, в связи с чем планируется открыть 12 койко-мест и две специальные экстренные койки.

Болат Акчулаков поддержал инициативу и поручил рассмотреть возможность создания мобильного госпиталя - переносного медицинского комплекса на 50 койко-мест для оказания экстренной помощи за пределами стационарных больниц.

Отдельное внимание было уделено молодёжной политике. Глава региона посетил новый Молодёжный центр Жылыойского района. Ремонтные работы здесь начались в 2023 году и завершились в ноябре 2025 года. Главная задача проекта - создать современное и комфортное пространство, где молодые жители района смогут реализовывать свои инициативы.

В районе проживает 25 000 молодых людей, что составляет 32% от общей численности населения. Сегодня здесь более 100 волонтёров и 20 специалистов. Новый центр - важное пространство, которое позволит молодёжи реализовывать свои идеи. В дальнейшем мы будем развивать и креативную индустрию, - сказала руководитель районного Молодёжного ресурсного центра Дана Баймагамбетова.

В Кульсары глава региона также оценил ход капитального ремонта автомобильного моста по улице У. Абдрахманова. Работы начались в этом году, подрядчик - ТОО «БУКА». Общая протяжённость моста - 150 метров. На сегодняшний день полностью завершена забивка 66 свай, выполнено бетонирование с обеих сторон моста.

Болат Акчулаков поручил подрядной организации не допускать спешки в ущерб качеству и при необходимости дополнительно привлечь специалистов, технику и субподрядные организации.

Затем глава региона ознакомился с центральным стадионом на 3500 мест. Спортивный комплекс общей площадью 4,7 тыс. кв. метров включает стадион, крытую площадку для матчей и игр в зимнее время, бассейн, спортивные и тренажёрные залы - созданы условия для занятий футболом, футзалом, баскетболом, плаванием и волейболом. Для людей с инвалидностью недавно открылась секция бочча и большого тенниса.

Ещё одно направление развития спорта в районе - открытие в Кульсары официального филиала академии футбольного клуба «Атырау». Как отметил аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, это повысит интерес детей и подростков к спорту и даст новый импульс развитию районного футбола.

Значительная часть поездки была посвящена защите Кульсары от паводков и эффективному использованию водных ресурсов. Болат Акчулаков ознакомился с завершённым строительством гидрошлюза на реке Жем, который позволит регулировать поток воды в канале Курсай, снижать риски подтоплений в паводковый период и обеспечивать фермеров поливной водой.

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов рассказал, что гидрошлюз длиной 125 метров и высотой 4 метра способен аккумулировать до 3000 кубометров воды. При необходимости она будет направляться в реку Жем и оросительную сеть. Одна из ключевых задач - наполнение озера Камысколь. Для этого уже проведены работы по углублению 95 километров русла реки Жем и канала Курсай, вдоль береговой линии построено 65 километров защитных дамб.

Болату Акчулакову также презентовали проекты по регулированию водных ресурсов района: строительство двух гидротехнических шлюзов на реке Жем - у железнодорожного моста с западной стороны села Шокпартогай и с северо-западной стороны села Тургызба; очистку русла ответвления реки «Кур-Жем» протяжённостью 23,6 км и шириной 20 м с последующим строительством нового шлюза для увеличения пропускной способности реки и снижения риска подтопления; строительство водохранилища на участке Аралтобе вдоль реки Жем объёмом 220 млн кубометров - по нему уже разработано технико-экономическое обоснование.

Аким области отметил, что реализация проектов будет рассмотрена с учётом финансовых возможностей региона.

В ходе поездки глава региона посетил аварийный детский сад-ясли «Салтанат» на 280 мест. Учреждение введено в эксплуатацию в 2021 году, однако после паводков 2024 года его деятельность приостановили: по заключению технического обследования, здание площадью свыше 3,7 тыс. кв. метров признано аварийным.

Обозначены также вопросы школьной инфраструктуры: в селе Тургызба вместо пяти старых корпусов школы №4 имени М. Ауэзова 1976 года постройки (физический износ - 66%) необходимо возвести новую школу на 600 мест; в Кульсары требуется новый корпус начальных классов школы №15 имени С. Карабалина на 300 мест взамен аварийного здания 1950 года.

Болат Акчулаков ознакомился с документацией по обоим объектам и поручил акиму района проработать решения и внести предложения.

Глава региона побывал в крестьянском хозяйстве «Аман Есен», которое работает в районе с 2007 года и обеспечивает постоянной работой 12 человек. Здесь выращивают бахчевые культуры, баклажаны и перец, ежегодно производят до 30 тонн мяса и 50 тонн молочной продукции. Главе района и специалистам также поручено оперативно решить вопросы электро- и водоснабжения, провести исследования воды и взять пробы почвы. Также, учитывая земельные ресурсы хозяйства, Болат Акчулаков поручил проработать перспективы его расширения, включая строительство цеха по переработке сельхозпродукции.

В селе Шокпартогай акиму презентовали работу цеха по убою скота и консервированию мяса ИП «Елырыс». Проект запущен в 2024 году в рамках программы «Ауыл аманаты» по ставке 2,5%. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 1000 банок мясных консервов в сутки, обеспечивая местный рынок отечественной продукцией. Болат Акчулаков отметил важность развития подобных производств и заверил, что при расширении предприятия регион окажет необходимую поддержку.