В преддверии Дня республики юные жители посёлка имени Сакена Сейфуллина Шетского района получили настоящий подарок — здесь открылась новая школа на 300 мест, построенная по национальному проекту "Келешек мектебі", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В новой школе созданы все условия для всестороннего развития детей и получения качественного образования: просторные кабинеты с комфортной и эргономичной мебелью, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. Особое внимание уделено современным технологиям — здесь есть STEM-лаборатория, кабинеты естественно-математического направления, класс робототехники и графического дизайна, а также помещения для кружковой работы.

Установлено 22 интерактивные доски с технологией искусственного интеллекта, а система безопасности усилена тревожными кнопками экстренной связи с полицией, оснащёнными видеокамерами для мгновенной идентификации обстановки.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поздравил жителей посёлка с открытием школы и наступающим праздником.

"Дорогие дети! Сегодня перед вами открываются большие возможности. Пусть эта школа станет началом исполнения ваших мечтаний! Желаю вам быть любознательными, патриотичными и любящими свою Родину. Мы ценим труд учителей и родителей — это прочный фундамент будущего нашей страны. Поздравляю всех с наступающим Днём республики и открытием школы! Пусть она станет настоящим очагом знаний и воспитания подрастающего поколения!", - сказал он.

Ученица 9-го класса Нурай Ермекова поделилась своими впечатлениями.

"Я очень рада, что нам предоставили такую возможность. Мы долго ждали, что нам обновят школу. Уже посмотрели все кабинеты. Особенно понравился кабинет танцев. Прямо как в кино", - отметила она.

Одноклассники Нурай также оценили обновлённое учебное заведение.

"Школа замечательная. Сейчас с удовольствием осматриваем её. Она очень большая, много новых кабинетов! Нам понравился актовый зал и музыкальный кабинет", - сказал он.

Особенность новой школы — отдельные блоки для начального и старшего звена, а также созданные условия для детей с особыми образовательными потребностями: установлены лифты между первым и вторым этажами.

Территория вокруг учебного заведения благоустроена, здесь оборудованы футбольный, волейбольный, баскетбольный и хоккейный корты, а также воркаут-площадка.

Программа модернизации сельских школ в Карагандинской области продолжается — в селе Аксу-Аюлы Шетского района также строится школа по проекту "Келешек мектебі". За последние два года в регионе построено семь новых школ, четыре из которых реализованы именно в рамках этого проекта.