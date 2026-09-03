Школу за 1,5 млрд тенге построили в селе Павлодарской области

В селе Атыгай открыли новую школу, на строительство которой компания KAZ Minerals Bozshakol направила около 1,5 млрд тенге. Ранее дети учились в приспособленном здании, где не хватало кабинетов, не было спортивного и актового залов, а столовая размещалась в одном из классов.

Два года назад во время рабочей поездки с условиями обучения школьников ознакомился глава региона Асаин Байханов. После этого по его поручению был разработан проект нового здания.

Площадь школы превышает 2 тыс. квадратных метров. Здесь оборудованы учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, хореографический кабинет и зал для борьбы. На территории появились футбольное поле, баскетбольная площадка и воркаут-зона.

«Новая школа в Атыгае – важный шаг в создании равных возможностей для наших детей. Здесь созданы современные условия не только для учебы, но и для занятий спортом, творчества и всестороннего развития», – отметил Асаин Байханов.

Изменения коснутся и дошкольников. Старое здание школы планируют переоборудовать под детский сад, что позволит увеличить количество мест для детей дошкольного возраста.