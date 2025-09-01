Все школы региона получили полный комплект учебников к началу 2025–2026 учебного года. В образовательные учреждения доставлено 808 568 экземпляров новых и переизданных изданий, передаёт BAQ.KZ.

Закупка учебников велась у 11 издательств. Новые комплекты предназначены для учащихся 4-х, 7-х, 8-х, 10–11-х классов. Таким образом, обеспеченность школ области учебными пособиями составила 100%.

"Особое внимание уделено обновлённому содержанию программ. Впервые для учеников 4-х классов казахскоязычных школ подготовлены учебники по русскому языку, а также по английскому, немецкому и французскому языкам, труду, изобразительному искусству, цифровой грамотности и естествознанию", - отмечает областной акимат.

Для среднего и старшего звена также выпущены новые и переизданные книги. В частности, для 7-х классов подготовлены издания по казахскому языку и литературе (для школ с русским языком обучения), русскому языку и литературе (для школ с казахским языком обучения), математике, физике, химии, биологии, истории Казахстана, английскому языку и художественному труду.

Дополнительно переизданы:

"География Казахстана" для 7–8-х классов,

"История Казахстана" для 8-го класса,

"Начальная военная и технологическая подготовка" для 10–11-х классов,

"Основы права" для 11-го класса.

В управлении образования Алматинской области отметили, что работа проводится в рамках поручений Президента по повышению качества образования и обеспечению школ современными учебными материалами.