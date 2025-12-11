Ко Дню Независимости КИСИ представил новые данные, показывающие, какие реформы казахстанцы считают действительно ощутимыми, передает BAQ.KZ.

Исследование позволяет увидеть, где государственные инициативы наиболее заметно влияют на повседневную жизнь людей. По мнению жителей страны, настоящие изменения происходят там, где государственная политика соприкасается с семьёй, детьми и бытовыми потребностями граждан.

Одним из ключевых вопросов опроса стало понимание того, какие результаты современных реформ люди уже наблюдают в обществе. Ответы показали: казахстанцы оценивают не абстрактные программы, а то, что видно и ощущается в реальной жизни. Результаты демонстрируют четкую структуру восприятия изменений: от школ и безопасности до цифровизации и программ поддержки детей.

На первом месте среди видимых результатов оказались строительство и модернизация школ. Так считают 38% респондентов. Национальный проект "Комфортная школа", начатый в 2022 году, стал одной из самых заметных инициатив государства, поскольку новые здания школ и улучшенные условия обучения видны каждому. Особенно ярко эти изменения отмечают жители Атырауской, Кызылординской и Костанайской областей. Школа, как подчеркивают эксперты, стала индикатором реальных реформ: если здание построено — это невозможно не заметить.

Вторым значимым результатом казахстанцы называют борьбу с бытовым насилием. Эту реформу отметили 31% участников опроса. Внимание общества к теме, которая долгие годы оставалась скрытой, стало значительно выше. Женщины фиксируют изменения чаще мужчин, что логично: проблему в первую очередь ощущают те, кого она затрагивает напрямую. Чаще всего о заметных переменах в этой сфере говорят жители Астаны, Шымкента и Павлодарской области.

Третьим направлением оказалась цифровизация. Почти 30% респондентов указали, что именно цифровые услуги стали для них видимым результатом реформ. Несмотря на свою "тихость", цифровизация стала одной из самых масштабных трансформаций последних лет. Она экономит время, упрощает доступ к госуслугам и постепенно заменяет бумажные процессы. Жители Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей отмечают эти улучшения особенно активно.

Четвёртым значимым результатом респонденты назвали программу "Национальный фонд – детям". Почти 29% казахстанцев считают её важным показателем изменений. Программа воспринимается как конкретная гарантия будущего — ежегодные начисления детям стали материальным выражением государственной поддержки. Особенно заметна эта инициатива в Кызылординской и Жамбылской областях, а также в Астане и Шымкенте.

Если объединить первые четыре позиции, формируется последовательная логика: школа, безопасность семьи, цифровизация и будущее детей. Всё это — ядро восприятия реформ людьми. По сути, казахстанцы оценивают государственные инициативы через призму семьи и качества жизни. Это редкий момент общественного согласия, когда большие реформы проявляются в маленьких, но важнейших изменениях.

Отдельного внимания заслуживают результаты, связанные с ЕНПФ. Возможность частичного снятия пенсионных накоплений отметили 20% респондентов. Эта мера стала примером реформы, которая напрямую улучшает жилищные условия людей — будь то ремонт, расширение жилплощади или погашение ипотеки.

Также 19% участников опроса отметили улучшение инфраструктуры — дорог, вокзалов, аэропортов. Ещё 15% говорят о цифровой карте семьи и социальном кошельке, отражающих движение к более адресной поддержке. 14% респондентов фиксируют рост внимания к экологии через инициативы "Таза Қазақстан", а столько же — развитие сельского хозяйства. Поддержка МСБ остаётся важной темой для 10% опрошенных.

Все эти данные показывают: казахстанцы воспринимают реформы не как политические процессы, а как реальные изменения в собственной жизни. Государственные инициативы становятся ощутимыми, когда их можно почувствовать — через комфорт, безопасность, доступность услуг и уверенность в будущем детей.

Каждый День Независимости напоминает обществу о том, что истинные изменения измеряются не только политическими решениями, но и качеством повседневности. Судя по данным КИСИ, страна уверенно движется к тому, чтобы становиться удобнее, человечнее и ближе к человеку.

Опрос проведён в период с 11 июля по 12 августа 2025 года среди 8 000 респондентов из всех регионов страны и городов республиканского значения — Астаны, Алматы и Шымкента.