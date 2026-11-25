Еще 5 тыс. школ, больниц, детских садов и других социальных объектов пройдут углубленную проверку энергопотребления. Это предусматривают законопроекты об энергосбережении, которые депутаты Курултая рассматривают в первом чтении. Должностных лиц предлагают наказывать за закупку товаров, работ и услуг, которые не отвечают требованиям энергоэффективности.

О поправках доложил член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию Арман Калыков. По его словам, действующий закон об энергосбережении приняли в 2012 году, и он рассчитан в первую очередь на крупную промышленность и энергетику. Бюджетные учреждения регулирование почти не затрагивало.

«Предлагается расширить меры государственного регулирования в сфере энергосбережения на бюджетный сектор, включая школы, больницы, детские сады и государственные учреждения за счет развития энергомониторинга и энергосервисных услуг», – сказал Арман Калыков.

После проверки каждому из 5 тыс. объектов дадут рекомендации, как расходовать энергию экономнее. Депутат ожидает, что в госзданиях станет больше энергоэффективных технологий, а температура будет соответствовать нормативам.

«Реализация данных поправок позволит расширить внедрение энергоэффективных технологий в государственных зданиях, обеспечить соблюдение нормативных параметров температурного режима, а также сократить потери и повысить рациональность использования энергетических ресурсов», – отметил депутат.

Следить за тем, как госучреждения соблюдают нормативы энергопотребления, поручат и сельским акимам. Депутат Курултая Динара Райханова спросила вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова, справятся ли они с этой задачей.

«Мы понимаем реальные возможности большинства сельских населенных пунктов, в частности имеющихся кадровых ресурсов. Скажите, пожалуйста, насколько сельские акимы сегодня готовы к выполнению этих задач и предусмотрены ли соответствующие механизмы их поддержки? Не приведет ли это к ситуации, когда мы их наделяем новыми полномочиями, но при этом фактически возлагаем на них невыполнимые обязательства?» – спросила Динара Райханова.

Куандык Кажкенов ответил, что акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов будут вести только документальный мониторинг. Выезжать на объекты с приборами им не придется.

«Он будет проводиться по данным, предоставляемым самими объектами, и не потребует дополнительного выезда на объект с приборами и проведения инструментальных измерений. На сегодняшний день таких объектов на местах не так много. Если брать города районного значения, порядка 17 государственных учреждений, в сельских округах 4», – пояснил вице-министр.

Если у акимата возникнут вопросы, процедуру будет сопровождать Национальный институт развития в области энергосбережения. При нем работает учебный центр, где специалистов акиматов могут обучить офлайн или онлайн без отрыва от работы. По словам Кажкенова, это нужно, чтобы акимы закладывали энергоэффективность в бюджет при капремонте и модернизации школ, больниц и других социальных объектов.

По данным докладчика, энергоемкость ВВП Казахстана примерно вдвое выше среднемирового уровня и в 3,6 раза выше, чем в странах ОЭСР. С 2021 по 2025 год энергоемкость экономики снизилась на 4%, но конечное потребление энергоресурсов за то же время выросло на 10,8%. Одним из главных потребителей Калыков назвал здания, государственные, коммерческие и жилые.

«По итогам 2025 года энергоемкость ВВП снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Вместе с тем достигнутых темпов недостаточно», – сказал он.

Законопроекты должны упростить отбор энергосервисных компаний и снять барьеры для энергосервисных договоров. Так в модернизацию бюджетных и квазигосударственных зданий хотят привлечь частные инвестиции.

Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Ответственность за закупки, не соответствующие требованиям энергоэффективности, предлагают ввести для должностных лиц и некоммерческих организаций.