Ко Дню Республики в области Жетісу введено в эксплуатацию 25 новых объектов. Среди них объекты сферы образования, здравоохранения, спорта, социального обслуживания, а также благоустройства, такие как парк, сквер, детские игровые и дворовые площадки, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в областном акимате, один из новых объектов, открытый к празднику, – физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Алмалы Каратальского района. Реализация этого проекта была иницирована два года назад после встречи акима области с жителями, состоявшуюся в ходе рабочей поездки в отдаленные села данного района. Тогда жители села Алмалы высказали предложение о необходимости строительства современного центра для привлечения молодежи к спорту. На данном этапе строительные работы завершены, и физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери для первых посетителей.

В этом спортивном центре планируется организовать занятия по таким видам спорта, как волейбол, борьба, настольный теннис, тогызкумалак. В настоящее время на работу в спорткомплекс принимаются тренеры. Дети очень довольны тем, что в селе открылся такой объект.

Также в эти же дни в селе Аулиеагаш Панфиловского района после капитального ремонта введена в эксплуатацию школа на 624 места, а в селе Улкеншыган – новый частный детский сад.

В 3-х этажном образовательном учреждении в Аулиеагаше, капитальный ремонт которого не проводился с 1984 года, был завершен раньше планируемого срока. Сейчас в новом здании полностью обновлены 22 учебных кабинета, в том числе кабинеты химии, физики новой модификации, актовый зал на 60 мест, столовая на 110 мест, спортивный зал, мастерская, библиотека. Сегодня в этой школе обучается 461 ученик.

А новый детский сад в селе Улкеншыган на собственные средства открыл уроженец этого села, молодой предприниматель Ерали Турсынгалиулы. Дошкольное воспитательное учреждение рассчитано на 120 мест. Сейчас здесь дети приняты в шесть групп, на постоянную работу трудоустроено 20 местных жителей.