По итогам сентября–октября в Казахстане отмечается снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлым годом, однако недельный мониторинг фиксирует начало сезонного роста. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач МЗ РК Сархат Бейсенова на площадке СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, ежегодно в стране регистрируется порядка 3–4 миллионов случаев ОРВИ, а сезонный подъём неизменно приходится на период с сентября по апрель.

"Первый подъем обычно приходился на середину декабря. И затем идет спад заболеваемости. Конец декабря, начало января и середина января у нас всегда обычно регистрируется второй подъем заболеваемости, но менее уже активный, не такой, как в осенний период", – объяснила она.

При этом каждый эпидсезон отличается по темпам роста и моменту наступления пиковых значений. Бейсенова отметила, что в прошлом году рост именно ОРВИ был выше в сентябре, чем осенью текущего года.

"По итогам сентября–октября месяца мы видим снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом, но вот если сравнивать по неделям, мы сейчас видим уже рост заболеваемости, который, естественно, будет продолжаться", – добавила главный санврач.

Переводят ли школы на дистанционное обучение?

Отвечая на вопрос журналистов, Сархат Бейсенова подчеркнула, что общереспубликанского перехода школ на дистанционный формат не планируется. Механизм действий детально прописан в постановлении главного государственного санитарного врача от 28 августа.

Согласно документу, предусмотрены два критерия:

Если в классе более 20% детей болеют, кабинетная система отменяется — учащиеся остаются в своих классах, но школа продолжает работать офлайн. Если более 30% детей в один инкубационный период отсутствуют по причине ОРВИ, данный класс переводится на онлайн-обучение.

"На сегодняшний день, на утро сегодняшнего дня мы с территориальных департаментов начали проводить мониторинг. И сегодня первый мониторинг показал, что по решению о переводе на дистанционный формат обучения принято в семи регионах", – сообщила Бейсенова.

По её данным, 1469 классов в 132 школах страны уже переведены на дистанционный формат. Речь идёт именно о классах, а не о полном переходе школ на онлайн-формат. Отметим, что перевод осуществляется точечно, только там, где превышен установленный порог заболеваемости.

Согласно официальной информации, ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Астана — 24 школы, 182 класса;

Восточно-Казахстанская область — 57 школ, 204 класса;

Абайская область — 21 школа, 276 классов;

Жамбылская область — 14 школ, 250 классов;

Костанайская область — 12 школ, 168 классов;

Акмолинская область — 3 школы, 21 класс;

Карагандинская область — 1 школа, 20 классов.

В Минздраве подчёркивают, что речь идёт не о полном переходе школ на дистанционку, а именно о точечном переводе отдельных классов, где превышен порог заболеваемости — более 30% отсутствующих по ОРВИ в один инкубационный период.