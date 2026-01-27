Прокуроры Туркестанской области выявили нарушения санитарных требований в столовых более 70 образовательных учреждений. , передает BAQ.KZ.

– По результатам анализа установлено, что предприниматели, модернизировавшие и введенные в эксплуатацию школьные столовые в рамках проектов государственно-частного партнёрства, в 70 школах осуществляли деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения. По выявленным нарушениям прокуратурой Туркестанской области в акимат области и департамент санитарно-эпидемиологического контроля внесены акты прокурорского надзора, – говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.