Школы и бизнес в Туркестанской области оштрафованы на 7,3 млн тенге за саннарушения
Прокуроры Туркестанской области выявили нарушения санитарных требований в столовых более 70 образовательных учреждений. , передает BAQ.KZ.
– По результатам анализа установлено, что предприниматели, модернизировавшие и введенные в эксплуатацию школьные столовые в рамках проектов государственно-частного партнёрства, в 70 школах осуществляли деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения. По выявленным нарушениям прокуратурой Туркестанской области в акимат области и департамент санитарно-эпидемиологического контроля внесены акты прокурорского надзора, – говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.
В результате 50 образовательных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения, и обеспечено надлежащее обслуживание 12 184 детейопущенных нарушений
По фактам нарушений в отношении администраций школ и предпринимателей составлен 81 административный протокол, наложено свыше 7,3 млн тенге штрафов
