Государственные учреждения Казахстана ежегодно закупают продукты питания на десятки миллиардов тенге. Однако отечественные производители не всегда могут поставлять свою продукцию напрямую – значительная часть закупок проходит через посредников. В Курултае предложили изменить этот подход, передаёт BAQ.KZ.

Вопрос поднял депутат Нуржан Ниязалиев, обратившись к вице-министру финансов Даурену Кенбеилу.

По словам депутата, государственные закупки могли бы стать постоянным источником заказов для казахстанских предприятий, которые производят и перерабатывают продукты питания.

Ведь продукты ежедневно нужны школам, больницам, воинским частям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и другим государственным организациям.

«В 2024 году через портал государственных закупок было приобретено продуктов питания на 22,5 миллиарда тенге. В 2025 году этот показатель достиг 31,1 миллиарда тенге. Однако этот потенциал используется не в полной мере. Значительная часть закупок осуществляется через посредников, что не всегда позволяет отечественным производителям напрямую поставлять свою продукцию конечным потребителям», – отметил депутат.

За год объём закупок продуктов вырос на 8,6 миллиарда тенге, или примерно на 38%.

Смогут ли производители продавать продукты государству напрямую?

Ниязалиев спросил, какие меры принимает Министерство финансов, чтобы предприятия пищевой промышленности могли участвовать в закупках без посредников.

Ещё один вопрос касался долгосрочных контрактов. Депутат предложил рассмотреть возможность заключения договоров с отечественными переработчиками на срок до трёх лет, обеспечив прозрачность происхождения продукции.

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил ответил, что действующее законодательство уже предусматривает несколько способов поддержки отечественных производителей.

В частности, казахстанским товарам предоставляют приоритет при закупках. По словам вице-министра, соответствующий механизм распространяется на 5 400 товарных позиций.

«Сегодня министр сообщил, что в настоящее время предусмотрено 5 400 товарных позиций, которым отдаётся приоритет. Совместно с Министерством сельского хозяйства мы будем включать в этот перечень и товары, произведённые отечественными предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырьё. Им также будет предоставляться приоритет», – пояснил Кеңбейіл.

Можно ли заключать контракты сразу на три года?

Ещё один механизм – офтейк-контракты. Они позволяют заранее договориться о закупке продукции, которую предприятие произведёт в будущем.

Как пояснил вице-министр, если казахстанский производитель входит в соответствующий перечень, договор с ним может быть заключён из одного источника.

Кроме того, предприятия, включённые в реестр отечественных товаропроизводителей, могут участвовать в прямых закупках без посредников.

Что касается долгосрочных договоров, законодательство уже позволяет заключать их на срок до трёх лет, но при одном условии.

«Если финансирование предусмотрено на второй и третий годы, то в соответствии с Бюджетным кодексом и Законом о государственных закупках есть возможность заключить договор сроком до трёх лет», – пояснил вице-министр.

Государственные учреждения уже могут заключать долгосрочные договоры с поставщиками продуктов при наличии предусмотренного финансирования. При этом вопрос расширения прямого участия отечественных предприятий в закупках остаётся актуальным.