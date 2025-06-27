Особняки. Земля. Деньги. Средства, украденные у государства коррупционерами, могут принимать разную форму, но рано или поздно все они все равно вернутся в Казахстан. Уже здесь они идут на строительство социальных объектов. Антикоррупционная служба впервые подготовила для столичных журналистов пресс-тур по таким местам. Съемочная группа BAQ.kz покажет, чем школы, построенные за счет преступников, отличаются от обычных и расскажет о многомиллионных суммах, вывезенных из Казахстана, но возвращенных обратно.