Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести обучение основам искусственного интеллекта для школьников, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, цифровые технологии стремительно меняют мировой рынок труда, а спрос на специалистов в сфере ИИ растет во всем мире. Ранее по поручению главы государства была запущена программа AI-SANA, которая позволит вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты.

"Формирование компетенции в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше, еще со школьной скамьи", – отметил Президент.

Для этого предстоит подготовить специальную программу и учебные материалы для школьников, а также организовать обучение педагогов основам ИИ.

Кроме того, Токаев поручил подготовить проект образцовой школы Kazakh Digital, где новые образовательные подходы будут внедряться в пилотном режиме.