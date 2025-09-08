Школы "Kazakh Digital" появятся в Казахстане
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести обучение основам искусственного интеллекта для школьников, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, цифровые технологии стремительно меняют мировой рынок труда, а спрос на специалистов в сфере ИИ растет во всем мире. Ранее по поручению главы государства была запущена программа AI-SANA, которая позволит вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты.
"Формирование компетенции в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше, еще со школьной скамьи", – отметил Президент.
Для этого предстоит подготовить специальную программу и учебные материалы для школьников, а также организовать обучение педагогов основам ИИ.
Кроме того, Токаев поручил подготовить проект образцовой школы Kazakh Digital, где новые образовательные подходы будут внедряться в пилотном режиме.
"На основе дистанционного обучения и искусственного интеллекта нужно разработать модель малокомплектной школы Qazaq Digital Mektebi. Такая платформа обеспечит школьникам из сел доступ к качественным учебным материалам", - сказал Президент.
