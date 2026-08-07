Казахстанские школы не могут требовать от родителей покупать форму у определенного производителя или в конкретной торговой точке. Семьи вправе самостоятельно выбирать магазин и производителя, передает BAQ.KZ.

Фасон школьной формы определяет организация образования с участием попечительского совета, родительского комитета и органов школьного самоуправления. Решение утверждают протоколом общешкольного родительского собрания.

Изменения в школьную форму тоже принимают по согласованию с этими органами.

Для мальчиков и девочек предусмотрены повседневная, праздничная и спортивная формы. При выборе учитывают возраст детей, климатические условия, место проведения занятий, температуру в здании школы и требования безопасности.

На форме не должно быть фурнитуры и аксессуаров, которые могут причинить ребенку травму.

Отдельное требование касается головных уборов. Если соответствующее правило закреплено в уставе организации образования, учащимся нельзя находиться в них в здании школы.

В ведомстве напомнили, что обучение и воспитание в организациях образования Казахстана носит светский характер.

Около 450 тысяч детей получат поддержку перед школой

К началу 2026-2027 учебного года господдержкой на приобретение школьной формы, обуви и принадлежностей планируют охватить около 450 тысяч детей из социально уязвимых категорий населения.

На эти цели в местных бюджетах предусмотрено около 23 млрд тенге. Помощь предоставляют в рамках фонда «Всеобуч».

Родители обязаны соблюдать требования к обязательной школьной форме и правила, закрепленные в уставе организации образования.

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