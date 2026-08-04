В августе в Астане планируют задействовать все 116 школ в проекте по адаптации будущих первоклассников. Цель проекта – помочь детям легче привыкнуть к школьной жизни еще до начала учебного года. Но подготовка к школе – это не только покупка формы, рюкзака и канцелярии. Не менее важно понять, готов ли сам ребенок к новым условиям.

Не чтение и письмо – главное

Заместитель директора школы-гимназии №91 Астаны, педагог-мастер начальных классов Шахеризада Раш отмечает, что в первые недели обучения ребенку помогают не академические знания, а самостоятельность и умение взаимодействовать с окружающими.

«В первые недели в школе легче адаптироваться позволяют базовые навыки самостоятельности, которые ребенок получил дома или в детском саду. Большую роль играют коммуникативные навыки, умение входить в контакт со сверстниками и учителем, а также элементарные навыки социализации», – говорит педагог.

По ее словам, будущий первоклассник должен самостоятельно выполнять простые бытовые действия: переодеться перед уроком физкультуры, застегнуть одежду, надеть верхнюю одежду и выполнять несложные инструкции учителя.

Схожего мнения придерживается детский и семейный психолог, старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии Медицинского университета Астаны Жанбота Абдрахманова. Она подчеркивает, что психологическая готовность ребенка гораздо важнее умения читать, писать и считать.

«Умение читать, писать и считать – не показатель психологической готовности. Намного важнее, чтобы ребенок умел слушать учителя, выполнять инструкции, удерживать внимание в течение 20 минут, не боялся ошибок, мог попросить помощи и взаимодействовать со сверстниками», – отмечает психолог.

Последнее лето перед школой должно быть отдыхом

Специалисты советуют не превращать август в марафон подготовки.

По словам Шахеризады Раш, многие родители стараются за несколько месяцев научить ребенка всему сразу, записывают его в многочисленные учебные центры и перегружают занятиями.

«Последнее лето перед школой необходимо максимально посвятить отдыху и психологической подготовке. Когда родители перегружают ребенка занятиями и установкой "ты должен знать", они сами того не замечая лишают его возможности полноценно восстановиться. Хорошо отдохнувший ребенок легче переносит умственную нагрузку и быстрее адаптируется к школе», – считает педагог.

Жанбота Абдрахманова также предупреждает, что чрезмерная подготовка может дать обратный эффект.

«Одна из самых распространенных ошибок родителей – превращать подготовку к школе в марафон репетиторов и дополнительных занятий. Намного важнее соблюдать режим дня, чем бесконечно учить ребенка читать, писать и считать», – говорит специалист.

Не стол важен, а атмосфера дома

Эксперты уверены, что идеальное рабочее место не играет решающей роли.

По словам Шахеризады Раш, заниматься ребенок может даже за кухонным столом рядом с мамой.

«Главное – создать атмосферу тепла и принятия. Ребенок должен чувствовать, что его любят независимо от того, насколько красиво он пишет или быстро выполняет задания. Именно такая поддержка формирует внутреннюю мотивацию к обучению», – отмечает педагог.

Не менее важно заранее вернуть привычный режим сна.

Педагог считает, что заставить ребенка вовремя ложиться невозможно, если сами взрослые продолжают бодрствовать до поздней ночи.

«Если ребенок ложится спать в девять или десять часов вечера, такого режима должна придерживаться вся семья. Дети в первую очередь учатся на примере родителей», – говорит она.

Адаптация занимает около двух недель

По словам Шахеризады Раш, если дома ребенок чувствует поддержку и спокойствие, привыкание к школе обычно проходит достаточно быстро.

«Если ребенок находится в атмосфере безусловной любви и принятия, адаптация обычно занимает около двух недель. Это естественный период перестройки организма на новый режим. Если он затягивается, причины чаще связаны уже с психологическими факторами», – отмечает педагог.

При этом родители должны поддерживать ребенка, а не сравнивать его с более успешными одноклассниками.

Когда стоит насторожиться

Эксперты рекомендуют внимательно наблюдать за эмоциональным состоянием ребенка в первые недели учебы.

По словам Шахеризады Раш, тревожным сигналом может стать резкое нежелание идти в школу, особенно если оно сопровождается ухудшением настроения или жалобами на плохое самочувствие без очевидных причин.

Жанбота Абдрахманова добавляет, что поводом обратиться к детскому психологу могут стать и другие признаки.

«Если ребенку тяжело общаться со сверстниками, он болезненно переносит расставание с родителями, испытывает выраженный страх перед школой, постоянно конфликтует, быстро отвлекается или не может сосредоточиться, лучше обратиться за консультацией к специалисту до того, как проблемы начнут усиливаться», – рекомендует психолог.

По словам специалистов, главная задача родителей перед первым сентября – не научить ребенка всему заранее, а создать условия, в которых он будет чувствовать себя спокойно, уверенно и с интересом воспринимать новый этап своей жизни.