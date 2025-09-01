В Казахстане уходит в прошлое трёхсменное обучение. 1 сентября 2025 года двери распахнули 83 новые школы на 115 тысяч мест. Для тысяч детей это не просто новые классы, а возможность учиться в комфортных условиях, а для родителей – долгожданное решение проблемы, которая ещё недавно казалась нерешаемой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

1200 новых школ за пять лет

С 2019 года в стране построено более 1200 новых школ на 1 млн ученических мест. Только в 2023-2024 годах в эксплуатацию ввели 422 школы, рассчитанные на 510 тысяч мест. Это позволило сократить количество трёхсменных школ в четыре раза, аварийных – вдвое, а дефицит мест в целом – также в четыре раза.

В этом году еще три региона – Шымкент, Акмолинская и Кызылординская области – полностью избавились от трехсменки. Теперь почти 3 тысячи школ работают в одну смену, и еще 5 тысяч – в две смены.

"Келешек мектептері": национальный эксперимент

Ключевым инструментом стало внедрение нацпроекта "Келешек мектептері" ("Комфортная школа"). До 2026 года в рамках проекта построят 217 школ нового формата на 460 тысяч мест, при этом 44% объектов появятся в сёлах.

На сегодня уже открыто 130 школ, которые отличаются не только просторными зданиями и современным оборудованием (в 4 раза выше стандартных требований), но и новой моделью образования. Здесь ученик – активный участник процесса: от цифровых технологий до профориентации с начальной школы.

Проект предусматривает переход от "классоцентричного" подхода к ученикоцентричному, акцент на воспитании по концепции "Адал азамат" и раннюю профориентацию. Координировать процесс поможет цифровая платформа "Мансап компасы", которая будет сопровождать ребенка от первых интересов до выбора профессии.

Фонд от коррупционеров и модернизация сёл

В развитие школьной инфраструктуры вовлечены не только бюджет и нацпроекты. Существенный вклад вносит Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный в 2023 году за счёт средств, изъятых у коррупционеров. На эти деньги строят 89 школ почти на 100 тысяч мест, из которых 61 уже введена в эксплуатацию.

Отдельный акцент делается на сельские школы. Ежегодно модернизируется около 1000 сельских и районных учреждений. За последние три года обновлена материально-техническая база более 4 тысяч школ, свыше 2000 учреждений получили современные лаборатории и кабинеты естественно-научного цикла.

Кроме того, в стране стартовала масштабная программа реновации 1231 школы, из них 820 расположены в сёлах. Она рассчитана на три года и включает капитальный ремонт, обновление библиотек и столовых, реконструкцию спортзалов, создание общественных пространств и установку систем безопасности.

Новый учебный год: 232 школы в планах

В 2025-2026 учебном году планируется построить 232 новые школы на 267 тысяч мест. Уже сегодня, 1 сентября, свои двери распахнули 83 новые школы, которые приняли 111 тысяч учеников.

Программой реновации в этом году охватят 245 школ на 190 тысяч учащихся, из которых 127 объектов завершены к 1 сентября.

В 2025 году также модернизируют свыше 1000 сельских школ, а 680 учреждений получат 1100 современных предметных кабинетов.

Обновление республиканских организаций

Инфраструктурные изменения затронули и престижные республиканские учреждения. Например, в Туркестане новый корпус получил лицей "Білім-инновация", а в Алматы завершена реновация Республиканской физико-математической школы. Также в завершающей стадии строительство нового здания республиканской школы-интерната имени Абая.

Что дальше?

До 2026 года власти обещают полностью избавиться от трёхсменного обучения и сократить аварийный фонд школ. Однако эксперты отмечают, что темпы строительства и качество реализации проектов станут настоящей проверкой на прочность. Удастся ли выполнить обещания в срок, покажет уже ближайший учебный год.

Напомним, с начала нового учебного года в Астане ввели в эксплуатацию 7 комфортных школ на 28 тыс. мест (в 2 смены). В общем в течение учебного года планируется открытие 15 новых школ.

В прошлом учебном году было открыто рекордное количество школ, это 24 школы на 66 000 ученических мест (в 2 смены). Из 24 школ - 16 комфортные школы. Эти меры позволяют поэтапно решать проблему трехсменного обучения и загруженности учебных заведений.

Кроме того, в первый класс в этом году пошли 31 тыс. детей.