В Костанайской области открылись четыре комфортные школы, построенные с нуля и по самым современным технологиям. Две из них расположены в поселках Заречный Костанайского района и в городе Аркалыке. Еще две в самом областном центре. До конца года в регионе откроют еще две комфортные школы, передает BAQ.KZ.

Комфортные школы в Аркалыке и Заречном начали работу еще в ноябре 2024 года, в январе этого года открылись две школы в Костанае. Строительство еще двух идет полным ходом в поселке Кушмурун Аулиекольского района и в моногороде Рудный.

"Всего в Костанайской области будет шесть комфортных школ на 4500 мест. Это современные комфортабельные школы, каких еще не было в Казахстане. Они создают образовательную среду, направленную на всестороннее развитие школьников. Главное, что они строятся по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в городах, так и в селах, чтобы нивелировать разрыв между городскими и сельскими детьми и дать всем равные возможности для обучения", - почеркнул на одном из совещаний заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

В управлении образования региона отметили, что подобные школы новинка для всего Казахстана, а не только для Костаная. За полгода работы четыре комфортные школы показали хорошие знания у учеников, высокий уровень педагогического состава.

"Все комфортные школы в нашем регионе с государственным языком обучения. В Костанае их построили в новых строящихся микрорайонах, где не хватало мест. Это микрорайон Береке, который до сих пор достраивается и микрорайон Аэропорт", - сообщила руководитель отдела управления образования Костанайской области Бахыткуль Талканова.

Она добавила, что в школе в районе Береке обучается 920 учеников, рассчитана она 1200 мест, в школе в районе Аэропорта учится 453 ребенка, рассчитана она 900 мест. В Зареченской комфортной школе вместимостью 900 мест обучается 614 детей. Больше всего учеников приняла Аркалыкская комфортная школа. Ее расчетная мощность – 300 детей, но сейчас обучается 316.

"Школу в Аркалыке особенно ждали, потому что нужно было разгрузить другие школы с большим количеством учеников. Все данные по количеству детей в комфортных школах области приведены с учетом детей, обучающихся в классах предшкольной подготовки", - подчеркнули в управлении образования.

И отметили, что главным достоинством всех комфортных школ является повышение качества образования. Ну и конечно разгрузка других школ области, многие из которых были переполнены.

"Никакого конкурса или тестов для поступления в комфортную школу нет, - рассказала Бахыткуль Талканова. – Любой ребенок на основе заявления родителей может пойти в ближайшую к его дому школу. Конечно, эти новые школы сейчас пользуются большой популярностью, поэтому родителям тех детей, которые хотят попасть в комфортную школу, нужно поторопиться. Официально заявления на поступление в такие школы принимаются до 31 августа, но следует поторопиться, потому что количество мест ограничено, и можно не успеть".

По словам руководителя отдела управления образования, если кому-то не понравится обучение в комфортной школе, он также легко может перейти в другую обычную школу.

Все комфортные школы в Костанайской области построены в едином стиле, из нового красного кирпича с большой пришкольной территорией, на которой расположены детские качели, спортивные площадки.

Директор самой большой комфортной школы в Костанайской области рассказала, что школа №31 расположена в районе нового микрораойна Береке и рассчитана на 1200 учеников. Она открылась в январе этого года, но итогами образования школа может поделиться уже сейчас. Торжественная линейка прошла 25 мая и ученикам выпускных классов раздали аттестаты о среднем образовании.

"Новое здание составляет 12 000 квадратных метров. В нем расположен 61 учебный кабинет с интерактивными досками. Это позволяет проводить нестандартные уроки в группах и индивидуальные занятия. Один из больших эффектов комфортной школы – это передовое оснащение, современная система отопления, вентиляция. В школе 55 интерактивных панелей, 133 компьютера, 104 ноутбука, около 80 штук многофункциональных устройств, музыкальные колонки, документ-камеры", - рассказала директор комфортной школы Костаная №31 Орынкул Баяхметова.

Строительство самой большой школы Костанайской области обошлось бюджету в 7 млрд тенге, современное оборудование было закуплено на общую сумму в размере 70 млн тенге.

Для обеспечения здорового образа жизни и быстрого реагирования в школе есть медицинский кабинет, также полностью оснащенный новейшим оборудованием.

"Но самое главное, что в нашей комфортной школе большое внимание уделяется инклюзивному образованию. Есть кабинет поддержки, идет полное сопровождение детей, требующих особого внимания. Выделены отдельные просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами. Школа оборудована лифтами, пандусами, есть кабинеты психолога и дефектолога. А еще ученики начальных и старших классов обучаются в отдельных блоках. Эргономичное пространство – это новый плюс комфортных школ, учтена свободы передвижения, безопасность, продумано освещено, создана визуальная гармония", - подчеркнула Орынкул Баяхметова.

Одним из преимуществ комфортной школы, которое позволяет избежать буллинга, по словам директора, является то, что в проекте предусмотрели отдельные входы, чтобы дети не пересекались. Такой продуманный подход к пространству не только исключает столпотворения, давки, но и разделяет потоки учащихся, что, в свою очередь, исключает школьный буллинг со стороны старших над младшими.

Уникальность комфортной школы еще и в наличии зон отдыха для учеников и учителей. Они обустроены мягкой мебелью, музыкальными инструментами, книгами и настольными играми.

Для большей безопасности комфортная школа Костаная обеспечена системами видеонаблюдения. В ней установлено 127 цифровых камер, все они подключены к центру оперативного управления, имеются тревожные кнопки. На входе в школе установлены шесть турникетов на входе и система Face-ID. Благодаря этому, социальные конфликты в школе сведены к минимуму, считает директор костанайской школы.

Для проведения занятий на свежем воздухе есть футбольное поле, беговые дорожки. Внутри школы - зал хореографии, шесть зон отдыха и коворкинга, питьевые фонтанчики есть на всех этажах, зоны-локеры для хранения личных вещей. Есть большая школьная библиотека с богатым книжным фондом. Просторная столовая рассчитана на 336 посадочных мест, есть два спортивных зала – стандартный и универсальный, отвечающий международным стандартам.

"Есть возможность получить дополнительное образования, прямо не выходя из стен комфортной школы. У нас есть студия дизайна, студия культуры дома и питания. Особой гордостью нашей школы являются два кабинета для занятий робототехникой, информатикой и кабинеты физики и биологии. В школе открыт дебатный клуб и занятия в спортивных секциях - тогыз-кумалак, волейбол, баскетбол", - поделилась директор школы.

Огромная работа проведена по благоустройству территории пришкольной территории. Зеленые насаждения высажены на территории площадью более чем 6000 квадратных метров. Бесперебойно работает интернет со скоростью 14 гигабит в секунду.

"Все эти комфортные условия позволяют повышать качество знаний учеников, что и является главной целью строительства комфортных школ. Одна из ключевых целей проекта – обеспечение комфортных школ квалифицированными кадрами для эффективной работы. Педагогический состав нашей школы состоит из 67 сотрудников. Из них 65 педагогов с высшим образованием, качественный состав составляет 50%. Есть три мастера, 16 педагогов-исследователей, 14 экспертов, 19 модераторов", - отметила Орынкул Баяхметова.

Такой педагогический состав позволил уже через полгода работы комфортной школы выпустить из нее почти 10 процентов отличников. Нынешний учебный год завершился тем, что 79 учеников комфортной школы №31 Костанай получили аттестаты с отличием. Из них четыре претендента на аттестаты особого образца.

В управлении образования Костанайской области отметили, что важным эффектом шести комфортных школ является социальный – в них создано 450 постоянных рабочих мест. Это как педагоги, так и технический персонал. При этом высокое качество образовательной среды создают уже в действующих школах области.

За 4 последние года капитальные ремонты провели в 52-х объектах образования. На эти цели выделили 17 млрд тенге. Из них 4,7 млрд тенге потратили в 2021 году на капитальный ремонт 18 школ. В 2022 году 4,5 млрд тенге направили на капитальный ремонт 12 объектов образования. В 2023 году на ремонт 15 школ выделили 3,6 млрд тенге, в 2024 году – провели 7 капитальных ремонтов на 4 млрд тенге.

До конца этого года в Костанайской области капитально отремонтируют 10 объектов образования, в том числе, 7 школ и 3 детских садах. На эти цели уже выделили 3,9 млрд тенге. Этим летом еще запланированы и текущие ремонты в 63 организациях образования, на которые бюджет уже утвердил выделение средств в размере 2 млрд тенге.

Все школы области постепенно оборудуют и современными предметными кабинетами. В этом году на приобретение 21 кабинета новой модификации для сельских школ и школы в малых городах. На это выделено 258 млн тенге для оборудования 5-ти кабинетов биологии, 5 кабинетов химии, 5 кабинетов физики, 5 кабинетов робототехники и одной STEM-лаборатории.

"Таким образом, в Костанайской области ведется системная работа по реализации Национального проекта "Комфортна школа" и созданию условий для качественного обучения, как в комфортных школах, так и в действующих школах области", - подчеркнули в управлении образования.

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