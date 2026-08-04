Шквальный ветер повредил крыши домов и оставил часть Усть-Каменогорска без света
4 Августа 2026, 07:41
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4 Августа 2026, 07:414 Августа 2026, 07:41
101Фото: Pixabay.com
В Усть-Каменогорске сильный порывистый ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в поселке Ахмирово. Об этом сообщил аким города Алмат Акышов.
По его словам, непогода сорвала крыши с пяти жилых домов. Слетевшие листы кровли повредили линии электропередачи и изоляторы, что привело к перебоям с электроснабжением.
Для восстановления подачи электроэнергии задействованы три аварийные бригады АО «ОЭСК». Кроме того, две бригады предприятия «Горсвет» устраняют повреждения опор уличного освещения.
Также из-за сильного ветра пострадали отдельные объекты городской инфраструктуры. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
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