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Шквальный ветер повредил крыши домов и оставил часть Усть-Каменогорска без света

4 Августа 2026, 07:41
АВТОР
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Pixabay.com 4 Августа 2026, 07:41
4 Августа 2026, 07:41
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Фото: Pixabay.com

В Усть-Каменогорске сильный порывистый ветер стал причиной аварийных отключений электроэнергии в поселке Ахмирово. Об этом сообщил аким города Алмат Акышов.

По его словам, непогода сорвала крыши с пяти жилых домов. Слетевшие листы кровли повредили линии электропередачи и изоляторы, что привело к перебоям с электроснабжением.

Для восстановления подачи электроэнергии задействованы три аварийные бригады АО «ОЭСК». Кроме того, две бригады предприятия «Горсвет» устраняют повреждения опор уличного освещения.

Также из-за сильного ветра пострадали отдельные объекты городской инфраструктуры. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

 
 
 
 
 
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Алмат Акышов (@akyshovalmat) 分享的帖子


 
 
 

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