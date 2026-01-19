Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанском городе Адамус, провинция Кордова, увеличилось до 39 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает испанская радиовещательная компания Sociedad Espanola de Radiodifusion (SER).



Как сообщает испанская государственная телерадиокомпания RTVE, авария произошла вечером 18 января, когда скоростной поезд частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. Там он столкнулся с поездом национального оператора Renfe, направлявшимся из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения погибли пассажиры обоих составов, а также машинист поезда Renfe. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что сила удара была настолько велика, что первые два вагона поезда Renfe оказались выброшены с путей.



На железнодорожных станциях в Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организованы специальные зоны для приема родственников погибших и пострадавших.-