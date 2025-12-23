В социальных сетях распространяется информация о якобы опасных веществах в продукции бренда Kinder, передает BAQ.KZ.

В официальных разъяснениях отмечается, что данные сведения являются устаревшими и относятся к 2016 году.

Сообщается, что по этому вопросу в свое время компетентные органы Евразийский экономический союз провели соответствующие проверки. По их итогам факты нарушений подтверждения не нашли.

Отмечается также, что на сегодняшний день жалоб и обращений от населения по данному поводу не зарегистрировано.

В этой связи граждан призывают ориентироваться на официальные сообщения и доверять только проверенным источникам информации.