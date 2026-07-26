Шоколад в Казахстане подорожал почти на треть с начала года

В Казахстане зафиксирован заметный рост цен на шоколад. По итогам первого полугодия 2026 года индекс потребительских цен на этот продукт составил 130,3% в годовом выражении.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе–июне текущего года шоколад в Казахстане подорожал почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Динамика роста цен на шоколад в последние годы ускорилась. В 2020 и 2021 годах годовой индекс потребительских цен на продукт составлял 108,3% и 108,5% соответственно. В 2022 году показатель вырос до 117,1%, после чего темпы удорожания оставались повышенными.

На изменение цен влияет стоимость шоколадной продукции как отечественного, так и импортного производства.

При этом значительную долю рынка занимает импорт. Согласно данным таможенной статистики, основным поставщиком в Казахстан шоколада и других готовых пищевых продуктов, содержащих какао, остается Россия. В январе–мае 2026 года на ее долю приходилось 73,6% импорта данной продукции.

Рост цен на продукцию казахстанских производителей оказался более умеренным. По данным за июнь 2026 года, цены отечественных поставщиков увеличились на 9,2%.

Таким образом, повышение стоимости шоколада на казахстанском рынке формируется под влиянием нескольких факторов, включая динамику цен на импортную продукцию и стоимость товаров отечественного производства.