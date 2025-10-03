На XVI Евразийском форуме KAZENERGY в рамках сессии высокого уровня "Изменение климата и устойчивая энергетика" заместитель Генерального секретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода подчеркнул важность совместных действий Шанхайской организации сотрудничества и Лиги арабских государств в преодолении глобальных климатических вызовов. Подробнее об этом – в материале BAQ.KZ.

Он поблагодарил Казахстан за инициативу проведения первого диалога высокого уровня между ШОС и ЛАГ, отметив, что оба объединения занимают огромную территорию Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, где проживает значительная часть мирового населения.

"Изменение климата – это уже не теория, а реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день. Рост температуры, деградация земель, дефицит воды и экстремальные погодные явления напрямую влияют на вопросы энергетической безопасности. Реагирование на эту угрозу требует скоординированных и интегрированных действий", – заявил Ахмад Саидмуродзода.

По его словам, государства-члены ШОС активно развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Уже создан механизм рабочей группы по вопросам изменения климата, а в 2024 году в Астане было подписано соглашение о сотрудничестве в этой области, формирующее правовую основу для практической работы.

2025 год объявлен Годом устойчивого развития ШОС, в рамках которого прошли мероприятия по энергетике и климату, включая акции по посадке деревьев.

"Это вызов, который не знает политических границ и требует коллективного реагирования", – подчеркнул Саидмуродзода.

Он отметил высокий потенциал стран ЛАГ в использовании солнечной и ветровой энергии, а также инициативы по внедрению "зелёного водорода".

Также спикер сообщил, что на недавнем саммите Совета глав государств ШОС была одобрена дорожная карта по развитию энергетического сектора до 2030 года, также представлены новые механизмы многостороннего сотрудничества в области энергетики и "зелёной" промышленности.

