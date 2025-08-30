Казахстан придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем. С 30 августа по 3 сентября Касым-Жомарт Токаев по приглашению Си Цзиньпина находится КНР с визитом. В рамках визита ожидаются переговоры на высшем уровне, кроме того, глава государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС +" в Тяньцзине, выступит на заседании Делового совета "Казахстан – КНР", проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний и посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Как отмечал глава государства, предстоящий саммит ШОС ознаменует собой новую веху в истории Организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества. Подробней о перспективах развития казахско-китайских отношений и значимости предстоящего визита читайте в интервью BAQ.KZ с политологом, экспертом по международной политике Ерсултаном Жансеитовым.

— Как Вы оцениваете современную динамику развития отношений между Казахстаном и Китаем, и какие ключевые факторы сегодня определяют их прочность и устойчивость?

— В целом, на сегодняшний день казахстанско-китайские отношения находятся на своем историческом максимуме. Двустороннее взаимодействие никогда ранее не достигало такого уровня доверия и плотности контактов. Сотрудничество развивается по всем ключевым направлениям — от культурно-гуманитарной сферы до торговли, инвестиций и экономики в широком смысле. Если проанализировать перечень соглашений, подписанных в последние годы, можно отметить охват практически всех отраслей: сельское хозяйство, транспорт, логистика, энергетика, горнодобывающая промышленность. По каждому из этих направлений идет активное взаимодействие.

Особенно значительный импульс развитию отношений был придан в 2022 году, что во многом объясняется изменениями геополитической обстановки в Восточной Европе. На этом фоне отношения между Казахстаном и Китаем вышли на беспрецедентный уровень. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, потенциал двустороннего взаимодействия далеко не исчерпан. Существует множество перспективных сфер для дальнейшего углубления сотрудничества.

Особо следует подчеркнуть политическое измерение — взаимодействие на международной арене. Казахстан и Китай выступают единым фронтом в поддержке ключевых принципов международного права, включая центральную роль Организации Объединенных Наций. Обе стороны настаивают на том, что международные вопросы должны решаться исключительно в рамках многосторонней дипломатии и под эгидой ООН. Безусловно, за 80 лет существования данная организация нуждается в определенной модернизации, чтобы соответствовать современным вызовам. Однако базовые принципы, заложенные в уставе ООН, остаются актуальными и не подлежат пересмотру. В этом Казахстан и Китай демонстрируют полное единодушие.

Кроме того, сотрудничество активно развивается и в сфере миротворчества. Казахстан, в координации с Китаем, расширяет свое участие в миротворческих миссиях. Казахстанские военные продолжают выполнять задачи в зонах конфликтов, включая Ближний Восток и Голанские высоты. Важно отметить, что Китай является крупнейшим донором миротворческих миссий ООН — и в этом направлении между нашими странами наблюдается высокая степень согласованности. Во многих международных форматах Казахстан и Китай занимают схожие позиции. Практически во всех голосованиях в рамках ООН наши страны придерживаются идентичного подхода. Общее видение международной политики позволяет усиливать дипломатическую синергию.

Такое совпадение позиций отчасти обусловлено и географическим фактором. Китай последовательно реализует стратегию так называемой "дипломатии периферии" — внешнеполитического курса, направленного на выстраивание устойчивых и конструктивных отношений с соседними государствами. КНР заинтересована в том, чтобы вокруг нее не возникали конфликты, очаги напряженности или военные столкновения. В этой логике Казахстан выступает, по сути, эталонным примером того, как Китай хотел бы строить отношения и с другими странами по периметру своих границ. Один из ярких примеров — Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Это был первый подобный проект, реализованный именно в казахстанско-китайском формате, чей опыт масштабируется и на другие направления китайской внешней политики.

Нельзя не отметить важность личностного фактора в развитии двусторонних связей. Межличностная химия между лидерами стран играет значительную роль. Переговоры между Президентом Казахстана и Председателем КНР проходят без участия переводчиков — это свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и доверия. По невербальным сигналам заметно, что председатель Си Цзиньпин демонстрирует особое уважение и открытость в отношении нашего президента. Это не является универсальной моделью для всех его контактов с иностранными лидерами — с рядом глав государств его взаимодействие носит более сдержанный характер. Однако в случае с Казахстаном прослеживается стабильная и теплая динамика. Здесь важно не только личное уважение, но и глубокое взаимопонимание политической культуры. Господин Токаев — профессиональный дипломат, прекрасно ориентирующийся в китайской политической логике. Он понимает, как выстраиваются стратегические планы на долгосрочную перспективу, и способен вести диалог на одном уровне с руководством Китая.

— Каким образом Казахстан и Китай могут углублять доверие и взаимопонимание, учитывая возросшие вызовы глобальной геополитики?

— Конечно, в условиях стремительно меняющейся международной обстановки нашим странам необходимы конкретные и последовательные шаги для сохранения и дальнейшего укрепления стратегического партнерства. Мы наблюдаем устойчивую заинтересованность обеих сторон в углублении сотрудничества по всем ключевым направлениям. Однако особое внимание я бы хотел уделить вопросу управления водными ресурсами.

Очевидно, что в Центральной Азии — как на территории Казахстана, так и в китайском Синьцзяне — проблема водоснабжения становится все более острой. По ряду прогнозов, в ближайшие 10 лет регион столкнется с серьезным водным дефицитом. При этом ключевые водные артерии, питающие территорию Казахстана, берут начало на территории Китая, что делает проблему не просто трансграничной, но и крайне чувствительной с точки зрения устойчивого развития и экосистемной безопасности. Решение этой задачи требует системного, долгосрочного и взаимовыгодного подхода. Позитивным сигналом является то, что в последнее время тема водных ресурсов стала предметом открытого обсуждения. Китайская сторона проявляет инициативность, предлагая конкретные форматы взаимодействия.

На мой взгляд, именно вопрос водного регулирования должен стать приоритетом в двусторонней повестке. В то время как по большинству других направлений — международной политике, региональной безопасности, глобальным вызовам — наши позиции совпадают, тема воды требует неотложного и практико-ориентированного подхода.

Особенно важно учитывать происходящие изменения в самом Синьцзяне: активное развитие промышленной инфраструктуры, рост численности населения, запуск новых производственных мощностей — все это приводит к возрастающему спросу на водные ресурсы. Аналогичные вызовы испытывает и Казахстан. Таким образом, возникает объективная необходимость выработки устойчивого и сбалансированного механизма водопользования, который отвечал бы интересам обеих сторон. Речь идет не о каком-то абстрактном политическом соглашении, а о фундаментальном вопросе обеспечения жизнедеятельности населения и сохранения природного баланса. Казахстанская водная система — это часть общей экосистемы Центральной Азии. Поэтому данный вопрос, безусловно, должен решаться в многостороннем формате с участием всех заинтересованных государств региона. Создание единой, координированной системы управления водными ресурсами Центральной Азии не просто стратегическая цель, а необходимость, продиктованная реальными климатическими, демографическими и экономическими трендами.

— Как участие Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества и формате "ШОС плюс" способствует повышению безопасности и устойчивости в регионе, и какие новые инициативы планируются в этой сфере?

— Казахстан является одним из ключевых участников Шанхайской организации сотрудничества, во многом потому, что сама организация была сформирована на основе сотрудничества стран Центральной Азии и Китая. Первоначально ШОС создавалась как механизм, с помощью которого Китай стремился выстроить конструктивные, долгосрочные отношения со своими западными соседями и обеспечить стабильность в регионе. Так сформировалась так называемая "шанхайская формула" — уникальный дипломатический формат, в котором даже государства "среднего веса" могут вести диалог с КНР на равных. Именно принцип равноправного партнерства, отказ от принуждения и навязывания решений стал одной из главных причин привлекательности ШОС для новых участников. Это принципиально отличает организацию от военно-политических блоков, таких как НАТО. ШОС не является антагонистической структурой, она не направлена против третьих стран и не строится на военной взаимозависимости. Здесь работает совершенно иная логика — мультицентричное сотрудничество на основе консенсуса. Именно эта особенность делает ШОС все более востребованной: организация расширяется, увеличивается количество заинтересованных государств-наблюдателей и диалоговых партнеров. Казахстан в этом процессе играет как географически, так и политически центральную роль. Мы находимся в самом сердце ШОС — и в физическом, и в концептуальном смысле.

Проведенный Казахстаном саммит в 2024 году стал важной вехой. В его рамках были обозначены казахстанские приоритеты в организации, в том числе расширение взаимодействия с государствами, схожими по масштабам и повестке. Казахстан активно продвигает сбалансированный подход, при котором интересы "средних держав" также учитываются, несмотря на доминирующее экономическое влияние таких стран, как Китай и Индия. При этом мы достойно представлены в ШОС с учетом наших национальных возможностей и геополитической роли.

Уже несколько лет обсуждается создание Банка развития ШОС — структуры, которая может стать серьезным шагом к формированию собственной финансовой инфраструктуры, альтернативной от западных SWIFT и Бреттон-Вудской систем. Этот вопрос, безусловно, будет в центре внимания на ближайшем саммите. Особенно интересна позиция Китая — если Пекин сделает конкретные предложения в этом направлении, это может стать важным поворотным моментом. Создание такого банка может не только усилить экономическую интеграцию внутри ШОС, но и дать странам региона, включая Казахстан, дополнительные инструменты для повышения устойчивости перед внешнеэкономическими рисками и санкционным давлением.

— В каких направлениях сотрудничества в области борьбы с транснациональными угрозами, такими как терроризм и экстремизм, Казахстан и Китай видят наибольший потенциал для совместных действий?

— Одним из фундаментальных направлений деятельности ШОС является борьба с так называемыми "тремя злами" — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Это терминология, широко используемая в китайской дипломатической практике, и она в полной мере соответствует и интересам Казахстана. В этом контексте мы являемся одним из ключевых партнеров Китая по линии безопасности внутри организации.

В Ташкенте действует Региональный антитеррористический центр ШОС (РАЦ), играющий важную координационную роль. Уверен, что в ближайшее время это направление сотрудничества будет только углубляться. Уже известно, что на предстоящем саммите в Тяньцзине одним из главных акцентов станет именно повестка безопасности.

Контекст здесь задается недавними инцидентами между Индией и Пакистаном — двумя государствами-членами ШОС, между которыми в недавнем прошлом произошел острый конфликт, фактически приблизившийся к границе полномасштабной войны. Этот пример показывает, что, несмотря на общий формат, внутри организации сохраняются риски дестабилизации. Поэтому противодействие радикализму, терроризму и экстремизму неизбежно будет оставаться приоритетом.

Безопасность — это своеобразный фундамент, на который уже "наслаиваются" другие направления сотрудничества: цифровизация, экономика, транспорт, логистика, энергетика. Однако без устойчивой основы в виде системной работы по линии безопасности, остальная повестка рискует оказаться уязвимой.

На мой взгляд, одним из практических шагов в рамках ШОС должно стать усиление обмена разведывательной и аналитической информацией между правоохранительными органами и спецслужбами стран-участниц. Здесь ключевым элементом является не столько вооруженная поддержка или техника, сколько своевременное получение достоверной информации о потенциальных угрозах и рисках. Это — критически важный компонент доверия. Именно обмен информацией, повышение прозрачности и практическое взаимодействие между силовыми структурами, включая не только армию, но и спецслужбы, будут играть определяющую роль в повышении эффективности ШОС как регионального института безопасности. Это позволит перейти от декларативных заявлений и общей статистики к реальной, прикладной безопасности — к механизму, который действительно работает и приносит результат.

— Как историческая память и культурное взаимодействие, включая совместное участие в памятных мероприятиях, могут укрепить политический диалог и взаимное уважение между народами наших стран?

— Здесь важно напомнить, что во время Второй мировой войны Советский Союз и Китай находились по одну сторону глобального конфликта. Однако этот факт со временем был частично забыт. Это важный исторический контекст, который сегодня вновь приобретает значение. В Китае усиливается дискурс о том, что наши народы стояли по одну сторону истории — и тогда, и сейчас. Это формирует основу для восстановления и укрепления исторической преемственности, особенно в гуманитарном и культурном измерении.

Казахстан, как часть кочевого мира и наследник тюркской цивилизации, имеет с Китаем многовековые связи. История древних тюрков, например, неразрывно связана с китайским политическим и культурным пространством. Однако за последние 200–300 лет, по понятным причинам, эти связи были частично ослаблены — в первую очередь на уровне идеологии и мировоззрения.

Сегодня очевидна необходимость перезапуска этого диалога, но уже в современных реалиях. Историю важно помнить, но выстраивать отношения нужно на новой, прагматичной основе. Особенно это касается гуманитарного трека: молодежные обмены, академическая мобильность, совместные образовательные программы. Казахстанские студенты активно учатся в Китае, и важно, чтобы и китайская молодежь открывала для себя Казахстан. Именно такие бытовые, человеческие связи формируют основу для долгосрочного доверия между странами.

Что касается предстоящей поездки Президента в Китай, можно сказать, что она станет одним из ключевых внешнеполитических событий года. Саммит в Тяньцзине ожидается масштабным — он юбилейный и, по предварительным оценкам, станет крупнейшим за всю историю ШОС. Здесь особенно важно следить не только за итоговыми документами, но и за содержанием двусторонних встреч — в частности, переговоров между Президентом Казахстана и Председателем КНР. Это будет одна из важнейших встреч на высшем уровне в этом году, учитывая стратегическую значимость Китая для внешней политики Казахстана. Поэтому к итогам этой поездки стоит отнестись с особым вниманием: анализировать каждую договоренность, каждое направление, по которому будет зафиксирован прогресс.