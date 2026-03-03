В организации заявили о серьёзной обеспокоенности развитием событий на Ближнем Востоке и военными ударами по территории Ирана, передаёт BAQ.KZ.

«Государства-члены ШОС считают недопустимым применение силы и выступают за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН», — говорится в заявлении.

Страны-участницы также подчеркнули важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности Ирана, призвав все стороны к сдержанности.

«Государства-члены ШОС подчеркивают необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, выступают за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию», — отмечается в ведомстве.

Кроме того, члены организации призвали Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН принять безотлагательные меры для предотвращения подрыва международного мира и безопасности, а также выразили соболезнования семьям погибших и солидарность с правительством и народом Ирана.

1 марта 2026 года в связи с объявлением в Исламской Республике Иран национального траура в связи с гибелью верховного лидера государства Аятоллы Али Хаменеи и в знак скорби по жертвам в результате последних трагических событий в стране в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине был приспущен флаг Организации.