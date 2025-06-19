Шоссе Алаш перекроют на три дня в Астане
На шоссе Алаш в Астане частично перекроют движение.
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В Астане продолжаются дорожные работы на шоссе Алаш - на этот раз на участке от улицы 69 до улицы 191 укладывают верхний слой асфальта, передает BAQ.KZ. По информации городских служб, работы будут вестись с 20 по 22 июня включительно.
В связи с ремонтом движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено. Водителей просят учитывать возможные задержки, выбирать альтернативные пути и следовать временным дорожным знакам и указателям, которые будут установлены для обеспечения безопасности и направления движения.
Горожанам и гостям столицы советуют заранее планировать маршруты, особенно в часы пик. Власти уверяют, что примут все меры для минимизации неудобств, а дорожники постараются завершить работы в установленные сроки.
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